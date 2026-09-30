Cho thuê ngắn hạn khu đất bãi tập kết cát tại xã Nam Phước
Sáng 30/9, tại xã Nam Phước, Chi nhánh khu vực 8 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi mở và xét duyệt hồ sơ cho thuê quỹ đất ngắn hạn đối với khu đất bãi tập kết cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Xuyên Đông (xã Nam Phước).
Khu đất bãi tập kết cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Xuyên Đông có diện tích 410,9m². Mục đích sử dụng là đất công trình giao thông, thời hạn cho thuê 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất ngắn hạn. Đơn giá khởi điểm cho thuê 25.000 đồng/m²/năm.
Tại buổi mở và xét duyệt, có 2 hộ kinh doanh, đơn vị tham gia nộp hồ sơ đấu giá khu đất. Kết quả, cuộc họp thống nhất chọn hộ kinh doanh Trịnh Quốc Thắng (xã Xuân Phú) được thuê đất ngắn hạn đối với khu đất bãi tập kết cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Xuyên Đông với đơn giá 1.055.000 đồng/m²/năm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cho-thue-ngan-han-khu-dat-bai-tap-ket-cat-tai-xa-nam-phuoc-3353644.html