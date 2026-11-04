Cho thuê ngắn hạn cơ sở nhà, đất Chi cục Thuế Duy Xuyên (cũ)

Thực hiện thủ tục mở hồ sơ đấu giá theo quy định tại buổi mở và xét duyệt hồ sơ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cơ sở nhà, đất Chi cục Thuế Duy Xuyên (cũ) tại thôn Long Xuyên, xã Nam Phước có diện tích 855m². Mục đích sử dụng là trụ sở làm việc; kinh doanh, thương mại, dịch vụ, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (không bao gồm lưu trú và để ở).

Thời hạn cho thuê là 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất ngắn hạn. Đơn giá khởi điểm cho thuê 126.299 đồng/m²/năm.

Đại diện đơn vị trúng đấu giá ký biên bản để hoàn thành các thủ tục theo quy định. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại buổi mở và xét duyệt, có 1 tổ chức tham gia nộp hồ sơ đấu giá khu đất. Kết quả, cuộc họp thống nhất chọn Công ty TNHH Xe máy điện Long Vũ (trụ sở ở phường Hội An Đông) được thuê đất ngắn hạn đối với cơ sở nhà, đất Chi cục Thuế Duy Xuyên (cũ) với đơn giá 127.000 đồng/m²/năm.