Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh)

I. Thông tin về chủ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại liên hệ: 0258.3.621.934.

II. Vị trí, diện tích, địa điểm khu vực cho thuê môi trường rừng

1. Vị trí, diện tích, địa điểm cho thuê môi trường rừng:

- Địa điểm cho thuê môi trường rừng: Hốc Chim 2

- Vị trí: Khoảnh 5, 6, 7 tiểu khu 11 và khoảnh 1 tiểu khu 19 thuộc xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. (nay là xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

- Quy mô diện tích: 472,85ha.

2. Phương thức tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí:

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh cho các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng đối với địa điểm nêu trên theo phương thức xét chọn hồ sơ năng lực và phương án đầu tư của nhà đầu tư.

III. Thời gian tiếp nhận và số lượng hồ sơ đăng ký tham gia

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia:

Trong giờ hành chính, trong vòng 40 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên cổng thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường và Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phần phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh.

2. Số lượng hồ sơ cần nộp:

Số lượng hồ sơ và các biểu mẫu đính kèm được quy định chi tiết tại hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng đính kèm.

IV. Nơi tiếp nhận hồ sơ

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh.

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Ninh Ích, Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại liên hệ: 0258.3.621.934.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phần phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh nộp hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng.

Hồ sơ file số đính kèm theo đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1n4UBbUdp30hQO_fcKxUm-PIWjWCo2nX1?usp=drive_link