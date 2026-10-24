Cho thuê hơn 24,7ha đất xây dựng Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Toàn bộ diện tích được quy hoạch làm đất cụm công nghiệp với thời hạn sử dụng 50 năm, theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án. Trong đó, có 157.811m2 dành cho đất công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 89.711m2 là đất xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung. Do thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án được miễn tiền thuê đất đối với diện tích 157.811m2. Thời gian miễn gồm giai đoạn xây dựng cơ bản (đến ngày 31/3/2028) và 11 năm tiếp theo (từ 1/4/2028 đến 31/3/2039).

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.