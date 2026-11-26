Đại diện các đơn vị, cá nhân chứng kiến mở hồ sơ thuê đất ngắn hạn chiều 26/11. Ảnh: T.ĐAN

Đợt này, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - Chi nhánh khu vực 4 thông báo cho thuê quỹ đất ngắn hạn đối với 33 cơ sở nhà, đất trên địa bàn các xã Bà Nà, Hòa Tiến và Hòa Vang.

Kết quả, đơn vị tiếp nhận 1 hồ sơ đăng ký thuê đất ngắn hạn. Qua kiểm tra, xét duyệt, ông Đinh Ngọc Thành (thôn La Châu, xã Hòa Tiến) đủ điều kiện thuê cơ sở nhà, đất là Trường Mầm non Hòa Khương - thôn La Châu với đơn giá đề xuất 53.200 đồng/m²/năm (giá khởi điểm 53.039 đồng/m²/năm); thời gian cho thuê là 60 tháng.

Trường Mầm non Hòa Khương - thôn La Châu có diện tích đất 232m², diện tích nhà 90m². Mục đích sử dụng: trụ sở làm việc; kinh doanh, thương mại, dịch vụ; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (không bao gồm lưu trú và để ở).

Được biết, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - Chi nhánh khu vực 4 tổ chức 6 đợt cho thuê đất ngắn hạn, kết quả đã cho thuê 11 cơ sở nhà, đất.