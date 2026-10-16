Cho thuê 17 cơ sở nhà, đất tại xã Hòa Tiến và Bà Nà

Sau sáp nhập, thành phố còn nhiều cơ sở nhà đất, cần cho thuê. Ảnh: GIA MINH

Theo đó, để khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, phục vụ nhu cầu thực tế của các tổ chức, cá nhân, trung tâm cho thuê ngắn hạn 17 cơ sở nhà, đất.

Cụ thể, tại xã Hòa Tiến gồm: đất Trường Mầm non Phú Sơn Nam, thôn Phú Sơn Nam; đất Trường Mầm non Phước Sơn cũ, thôn 5; kho chứa dụng cụ phòng, chống thiên tai (đất Trường Mầm non Gò Hà cũ), thôn Gò Hà; Trường Mầm non thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương (cũ); Nhà văn hóa thôn Phú Sơn Nam; Nhà văn hóa thôn Phước Sơn (cũ); Nhà văn hóa thôn 5 (cũ); Trường Mầm non thôn Hương Lam (thôn 4 cũ) và đất giáo dục thôn Nam Sơn (Mầm non 2).

Tại xã Bà Nà gồm: Trường Tiểu học Hòa Khương, thôn 5; Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Hòa Nhơn - Phú Hòa, xã Hòa Nhơn (cũ); Trường Mầm non Hòa Nhơn, thôn Trước Đông; Nhà làm việc Hạt Kiểm lâm Bà Nà - Núi Chúa; Nhà văn hóa thôn Thái Lai (cũ); Thuế cơ sở 3 - thôn Phú Hòa; Vườn ươm Hòa Ninh (giai đoạn 3) và Hợp tác xã Hòa Nhơn 3, thôn Phước Hưng Nam.

Về mục đích sử dụng: đất làm cơ sở giáo dục; cơ sở y tế; cơ sở thể dục, thể thao; thương mại, dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát; kinh doanh sinh vật cảnh, cây cảnh; cửa hàng giới thiệu, trưng bày, mua bán sản phẩm... không bao gồm dịch vụ lưu trú và để ở); cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp); công trình giao thông (công trình kho bãi, nhà để xe ô tô, bãi đỗ xe kết hợp chăm sóc xe); đất nông nghiệp khác (đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh).

Được biết, thời hạn cho thuê là 60 tháng.