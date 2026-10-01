Cho thứ này vào thùng gạo, bí mật đằng sau sẽ khiến bạn bất ngờ

Gạo là lương thực quen thuộc trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc bảo quản gạo trong thời gian dài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù là bao 5-10 kg hay những bao lớn hơn, gạo vẫn có thể xuất hiện mọt sau một thời gian, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Khi phát hiện côn trùng trong gạo, nhiều người cho rằng gạo kém chất lượng hoặc bị pha trộn với sản phẩm không đạt chuẩn. Tuy nhiên, mọt gạo không nhất thiết liên quan đến chất lượng gạo. Ngay cả gạo mới, gạo chất lượng tốt hay gạo hữu cơ cũng có thể phát sinh mọt nếu được bảo quản trong môi trường phù hợp cho côn trùng sinh trưởng.

Trong quá trình thu hoạch, xay xát và vận chuyển, lúa có thể mang theo những trứng côn trùng rất nhỏ mà mắt thường khó phát hiện. Chúng có thể tồn tại trong điều kiện khô ráo nhưng nhanh chóng nở khi môi trường trở nên nóng, ẩm và thiếu thông thoáng.

Không nên phơi gạo trực tiếp dưới nắng

Một sai lầm phổ biến khi xử lý gạo bị mọt là đem phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời với mong muốn tiêu diệt côn trùng.

Cách này có thể ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Việc tiếp xúc lâu với ánh nắng và nhiệt độ cao có thể khiến hạt gạo bị khô, thay đổi chất lượng và ảnh hưởng đến mùi vị khi nấu.

Khi phát hiện mọt, có thể đưa gạo ra nơi khô ráo, thoáng mát để côn trùng bò ra ngoài, sau đó sàng lọc và làm sạch. Quan trọng hơn là duy trì điều kiện bảo quản phù hợp để hạn chế mọt và nấm mốc phát triển.

Hạt tiêu có thể được sử dụng để xua đuổi mọt

Hạt tiêu là loại gia vị phổ biến trong nhà bếp và thường được sử dụng như một biện pháp tự nhiên để hạn chế côn trùng.

Có thể cho một lượng nhỏ hạt tiêu khô vào túi gạc hoặc khăn giấy sạch rồi buộc kín. Sau đó, đặt các túi tiêu ở những vị trí khác nhau trong hộp đựng gạo, chẳng hạn ở đáy, giữa và phía trên.

Với bao gạo khoảng 9-10 kg, có thể sử dụng vài túi nhỏ. Nếu là bao gạo đã đóng kín, có thể đặt túi tiêu ở phần đầu bao thay vì mở toàn bộ bao.

Tỏi cũng được nhiều gia đình sử dụng

Tỏi là nguyên liệu quen thuộc khác thường được dùng để hạn chế côn trùng. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều tỏi hoặc để tỏi bị dập, bởi tỏi có thể bị thối, mốc và ảnh hưởng đến gạo.

Cách đơn giản là sử dụng một vài tép tỏi còn nguyên vỏ, không cắt nhỏ, rồi đặt rải rác trong hộp gạo. Khi tỏi khô, có thể lấy ra và thay bằng tỏi mới.

Rong biển khô giúp hạn chế độ ẩm

Rong biển khô có khả năng hút ẩm nên có thể được sử dụng trong bảo quản các loại ngũ cốc. Một số gia đình đặt vài miếng rong biển ở trên bề mặt hoặc giữa các lớp gạo.

Khi rong biển hút ẩm và trở nên mềm, cần lấy ra khỏi gạo. Việc kiểm soát độ ẩm trong hộp đựng là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tình trạng gạo bị vón cục, nấm mốc và tạo môi trường thuận lợi cho côn trùng phát triển.

Một số lưu ý khi bảo quản gạo

Ngoài việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, cách bảo quản cũng đóng vai trò quan trọng.

Thứ nhất, dụng cụ chứa gạo cần được giữ sạch và khô ráo. Không nên để nước hoặc hơi ẩm lọt vào hộp. Dụng cụ xúc gạo cũng cần khô, tránh dùng tay ướt lấy gạo.

Thứ hai, nên bảo quản gạo mới và gạo cũ riêng biệt. Không nên đổ gạo mới trực tiếp lên phần gạo cũ còn lại, bởi gạo cũ có thể đã xuất hiện trứng côn trùng hoặc hơi ẩm, từ đó ảnh hưởng đến phần gạo mới.

Thứ ba, các gia đình nên mua và dự trữ gạo với lượng phù hợp nhu cầu sử dụng. Việc dự trữ quá nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ gạo bị giảm chất lượng, xuất hiện mọt hoặc nấm mốc.

Nhìn chung, sự xuất hiện của mọt không đồng nghĩa gạo kém chất lượng. Điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh và cách bảo quản có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ côn trùng phát triển.

Các nguyên liệu như tiêu, tỏi hay rong biển khô có thể được sử dụng như biện pháp hỗ trợ trong gia đình, nhưng không nên xem đây là phương pháp thay thế hoàn toàn cho việc bảo quản gạo đúng cách. Trong điều kiện nóng ẩm, nên ưu tiên hộp đựng sạch, khô, phù hợp và kiểm tra gạo thường xuyên.