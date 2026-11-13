Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XVI đối với Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng

Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Ông Hồ Sỹ Hùng.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê ở Nghệ An, trình độ PGS.TS Kinh tế; là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ông từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 10/2025, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đầu tháng 11/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI, nhiệm kỳ 2021-2026.