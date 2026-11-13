Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Sỹ Hùng

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 13/11, theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, Quốc hội đã họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Ông Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: QH

Cụ thể, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1986, ở Nghệ An. Ông có trình độ PGS.TS kinh tế, đại học chuyên ngành kinh tế.

Ông Hồ Sỹ Hùng có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ, tham gia xây dựng nhiều luật quan trọng liên quan doanh nghiệp và môi trường kinh doanh. Từ tháng 9/2018, ông giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 10/2025, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đầu tháng 11/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.