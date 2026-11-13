Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Sỹ Hùng

Chiều 13.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Ông Hồ Sỹ Hùng

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13.11.2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14.4.1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây),

Từ tháng 9.2018 đến ngày 19.2.2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3.2025, ông Hồ Sỹ Hùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 3.11.2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.