Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch VCCI

Ông Hồ Sỹ Hùng

Chiều 13-11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê ở Nghệ An, có trình độ PGS.TS Kinh tế.

Ông là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Các hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam.