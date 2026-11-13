Ông Hồ Sỹ Hùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 52/2026/QH16 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Nghị quyết nêu rõ: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI của ông Hồ Sỹ Hùng ngày 9/11/2026; trên cơ sở ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 2043/MTTW-ĐCT ngày 10/11/2026; ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tại Công văn số 44/MTTQ-BTT ngày 10/11/2026; ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại Công văn số 04/ĐĐBQH-VP ngày 10/11/2026; căn cứ Tờ trình số 36/TTr-UBTVQH16-m ngày 11/11/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13/11/2026 về kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, Quốc hội quyết nghị: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua (ngày 13/11/2026).

Trước đó, chiều 13/11, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng./.