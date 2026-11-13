Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Sỹ Hùng

Ông Hồ Sỹ Hùng

Chiều 13/11, Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng (SN 1968) , quê xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Ông hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội với 81,29% số phiếu bầu.

Trước khi chuyển sang công tác tại VCCI, ông có gần 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Cục Phát triển doanh nghiệp, trong đó có Cục trưởng. Từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, phụ trách các lĩnh vực pháp chế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội, xuất bản và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tháng 11/2025, ông được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030, sau đó được bầu làm Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.