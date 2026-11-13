Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Sỹ Hùng

Ông Hồ Sỹ Hùng. (Ảnh: VGP)

Chiều 13/11, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968 tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông có học vị tiến sĩ về kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2012.

Tháng 11/2025, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi làm Chủ tịch VCCI, ông Hồ Sỹ Hùng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thứ trưởng Tài chính...