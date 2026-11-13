Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Chiều ngày 13/11, Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê ở Nghệ An, có trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Hiện ông là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Hùng có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Doanh nghiệp Nhà nước, Cục Phát triển doanh nghiệp và Cục trưởng Phát triển doanh nghiệp. Giai đoạn 2018-2025, ông là Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính. Tháng 11 cùng năm, ông được bầu làm Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.