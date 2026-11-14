Theo Quochoi.vn, ngày 13/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 của Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14/4/1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Sỹ Hùng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...