Cho thôi đứng lớp với hai giáo viên mầm non tác động trẻ

Hai cô giáo có hành vi tác động học sinh bị cho thôi đứng lớp.

Ngày 2/11, Ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo Nhà trường vừa điều chuyển công tác hai giáo viên tát học sinh mầm non ở trong lớp, xảy ra ngày 16/10.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy 1 tuần, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai nữ giáo viên N.T.B. và N.T.T.L.. Thời gian kỷ luật là 12 tháng.

Ngoài ra, hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định điều chuyển cô giáo N.T.B. đến phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc, còn cô N.T.T.L. chuyển đến phân hiệu mầm non Hậu Lộc, Trường Mầm non Hậu Lộc. Hai giáo viên nêu trên không được phân công đứng lớp trực tiếp dạy trẻ, mà được chuyển sang làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

Trước đó, như Giáo dục và Thời đại đã thông tin, sáng 16/10, tại lớp 3-4 tuổi C5, phân hiệu mầm non Lộc Tân, thuộc Trường mầm non Hậu Lộc, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thời điểm trên, cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học. Cô N.T.B., giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu và nói lời thiếu chuẩn mực. Sau đó cô N.T.T.L., giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động hai lần vào cháu bé.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc xác định cô L. là người trực tiếp quay lại giờ học để làm tư liệu, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp. Người thân của cháu bé đã đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Lãnh đạo Trường Mầm non Hậu Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác một tuần đối với hai giáo viên nêu trên để làm việc với cơ quan chức năng.