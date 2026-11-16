Chở thiết bị vượt quy định trên cao tốc, tài xế và chủ xe đầu kéo bị phạt 84 triệu đồng

Ngày 15/11, tại Km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT) đã dừng kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 79H-027.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 79R-008.XX.

Clip: Chở thiết bị dài vượt quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế và chủ xe đầu kéo bị phạt 84 triệu đồng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở thiết bị dạng container có chiều dài 16,1m, vượt 1,275m so với chiều dài toàn bộ sơ-mi rơ-moóc ghi trong giấy chứng nhận kiểm định (14,825m).

Ngoài ra, phương tiện còn sử dụng phù hiệu vận tải đã hết giá trị.

Xác định các hành vi vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt lái xe P.N.X (SN 1970, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với tổng số tiền 16 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải AK Tiền Giang (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 68 triệu đồng do để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định về vận tải và kích thước hàng hóa.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 84 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý xe đầu kéo chở thiết bị vượt chiều dài quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng cộng 84 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe cần kiểm tra kỹ kích thước hàng hóa, điều kiện kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông; đồng thời bảo đảm phù hiệu vận tải còn hiệu lực, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc.