Chở thiết bị quá chiều dài và dùng phù hiệu hết hạn trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 84 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vào hồi 15h30 ngày 15/11/2026, tại Km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 79H-027.27 kéo theo sơ mi rơ móoc biển kiểm soát 79R-008.61.

Cục Cảnh sát giao thông tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 79H-027.27 kéo theo sơ mi rơ móoc biển kiểm soát 79R-008.61.( Ảnh Cục CSGT)

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện phương tiện này đang vận chuyển một thiết bị có hình dáng tương tự công ten nơ (không phải công ten nơ) nhưng có kích thước vượt quá chiều dài toàn bộ cho phép của sơ mi rơ móoc. Kết quả đo đạc cho thấy chiều dài thực tế của thiết bị lên tới 16.100 mm, vượt hơn 1,2 mét so với chiều dài toàn bộ được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định của sơ mi rơ móoc (14.825 mm). Bên cạnh đó, phương tiện cũng lưu thông với phù hiệu đã hết giá trị sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện và chủ sở hữu xe theo quy định của pháp luật.

Đối với lái xe Phạm Ngọc Xuân (sinh năm 1970, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): Bị xử phạt 6.000.000 đồng (trừ 2 điểm giấy phép lái xe) về hành vi điều khiển xe có phù hiệu hết giá trị sử dụng (theo điểm c khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024); phạt 10.000.000 đồng (trừ 4 điểm giấy phép lái xe) về hành vi chở thiết bị có hình dạng như công ten nơ vượt quá chiều dài toàn bộ của sơ mi rơ móoc (theo điểm d khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP). Tổng mức phạt đối với tài xế là 16.000.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Đối với chủ xe là Hợp tác xã dịch vụ vận tải An Khánh Tiền Giang (địa chỉ tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp): Bị xử phạt 22.000.000 đồng về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện sử dụng phù hiệu hết hạn (theo điểm đ khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024) và phạt 46.000.000 đồng về hành vi để người làm công chở thiết bị vượt quá chiều dài quy định (theo điểm e khoản 13 Điều 32 Nghị định 168/2024, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/2026). Tổng mức phạt tiền đối với chủ phương tiện là 68.000.000 đồng

Việc chở hàng hóa, thiết bị quá khổ giới hạn trên các tuyến đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn, dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc vào cua. Lực lượng chức năng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm tra kỹ các điều kiện an toàn kỹ thuật và giấy tờ phương tiện trước khi xuất bến.