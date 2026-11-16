Chở thiết bị dài vượt quy định trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tài xế và chủ xe bị phạt 84 triệu đồng

Ngày 15/11/2026, tại Km237 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT) tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 79H-027.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 79R-008.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở thiết bị dạng công-ten-nơ dài 16,1 m, vượt 1,275 m so với chiều dài toàn bộ sơ mi rơ moóc ghi trong giấy chứng nhận kiểm định là 14,825 m. Phương tiện còn sử dụng phù hiệu đã hết giá trị.

Với các vi phạm trên, Tổ công tác lập biên bản xử phạt lái xe P.N.X (sinh năm 1970, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tổng số tiền 16 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 84 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải AK Tiền Giang (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 68 triệu đồng do để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm các quy định nêu trên.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe cần chấp hành nghiêm quy định về kích thước hàng hóa, điều kiện phương tiện và phù hiệu vận tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.