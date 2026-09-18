Chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi dương tính với virus dại

Ngày 18/9, Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, mẫu đầu chó, kí hiệu ĐS-DẠI do trung tâm lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II tại Đắk Lắk cho kết quả dương tính (phát hiện có virus gây bệnh dại trong mẫu lấy xét nghiệm).

Trước đó ngày 15/9, một con chó chạy rông, không xác định được chủ nuôi, có biểu hiện lừ đừ, mắt đỏ, chảy dãi đã cắn vào chân 5 người dân tại 4 thôn gồm: Châu Thuận Tây, Châu Thuận Biển, Phú Quý và Tân Định (xã Đông Sơn). Con vật bị người dân địa phương bắt giữ và đánh chết. Ngoài 5 người dân bị cắn, có 4 con chó khác tiếp xúc với con chó bị dại.

Cả 5 trường hợp bị chó cắn đã được Trung tâm Y tế xã Đông Sơn hướng dẫn xử lý vết thương, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà vẫn ổn định, chưa có biểu hiện nghi mắc bệnh dại. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn đã tổ chức phun tiêu độc, sát trùng môi trường, tiêm vaccine cho toàn bộ số chó nuôi bị con chó nghi mắc bệnh dại cắn; đồng thời cấp phát vaccine cho các gia đình trên địa bàn các thôn để người dân chủ động tiêm phòng sớm cho chó, mèo.

Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị, UBND xã Đông Sơn chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, trạm y tế xã, các thôn trên địa bàn tiếp tục rà soát, điều tra các trường hợp chó, động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trên địa bàn xã; tổ chức tiêu hủy động vật bị mắc bệnh hoặc chết vì bệnh dại (nếu có); vệ sinh, khử trùng, tiêu độc vùng có dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã ghi nhận có 2 trường hợp tử vong do bệnh dại (cả hai không tiêm phòng), hơn 11.000 người bị chó, mèo cắn phải đến Trung tâm Y tế dự phòng các địa phương tiêm huyết thanh kháng dại...