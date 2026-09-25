Chó tấn công cụ bà nằm liệt giường 6 năm

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận hai bệnh nhân cao tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng tổn thương rất nghiêm trọng do chó cắn.

Trường hợp thứ nhất là cụ bà 73 tuổi, bị chính chó nuôi gia đình tấn công. Theo người nhà, gia đình nuôi hai con chó nặng khoảng 20 kg mỗi con, vừa sinh lứa chó con. Khi bệnh nhân dọn dẹp khu vực nuôi, chó mẹ bất ngờ xông vào cắn.

BSCKII Vũ Giang An, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân có hơn 10 vết thương trên cơ thể. Riêng tay trái có 7 vết cắn; mông và gối phải xuất hiện nhiều vết thương lớn. Đáng chú ý, một vết cắn sâu ở cẳng tay làm gãy hở xương quay.

Hình ảnh tổn thương phần tay cho bị cho cắn. Ảnh: BVCC

Bác sĩ An nhận định đây là ca chấn thương nặng. Bệnh nhân vừa bị tổn thương phần mềm phức tạp, vừa bị gãy xương hở, đối mặt với nguy cơ mất máu, sốc và tổn thương mạch máu.

Kíp điều trị đã tiêm vắc xin dự phòng dại, dùng kháng sinh và chăm sóc vết thương cho bệnh nhân. Do vết thương nhiễm bẩn cao, bác sĩ không khâu kín ngay mà tiếp tục theo dõi, thay băng hàng ngày để kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng trước khi can thiệp tiếp.

Trường hợp thứ hai là cụ bà N.T.K (76 tuổi), bị liệt 6 năm và chủ yếu nằm tại giường. Do không có khả năng tự vệ, bệnh nhân bị chó tấn công ngay trên giường nằm.

ThS.BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa cho biết, lực cắn và xé của chó khiến toàn bộ da và mỡ dưới da cẳng tay trái bệnh nhân bị lóc diện rộng, lộ rõ lớp cân cơ. Vùng da bị lóc kéo dài 20–25cm (từ khuỷu tay xuống gần cổ tay), chiều rộng chỗ lớn nhất khoảng 10cm.

Các bác sĩ tiến hành vệ sinh vết thương cho bệnh nhân do chó cắn. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được làm sạch, cắt lọc tổ chức dập nát và tiêm dự phòng dại. Sau một tuần điều trị, khi tình trạng sưng viêm giảm bớt, bác sĩ mới tiến hành khâu thưa từng bước để thu nhỏ diện tích vết thương.

Bác sĩ Thành giải thích, vết thương do động vật cắn là vết thương nhiễm bẩn. Răng chó xuyên sâu sẽ đưa vi khuẩn vào tổ chức dưới da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng ở gân, khớp và xương.

Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý vết chó cắn không đơn thuần là tổn thương ngoài da. Lực cắn, nghiền và giằng xé của chó có thể gây dập nát phần mềm, tổn thương thần kinh, mạch máu, lóc da diện rộng hoặc gãy xương.

Để phòng tránh tai nạn tương tự, người dân cần lưu ý:

Tiêm phòng dại đầy đủ cho chó; đặc biệt cẩn trọng khi tiếp xúc với chó mẹ đang nuôi con.

Không để người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế vận động tiếp xúc tự do với chó dữ mà không có người giám sát.

Sơ cứu đúng cách khi bị chó cắn: Rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng. Tuyệt đối không đắp lá, bôi thuốc nam hoặc dùng chất không rõ nguồn gốc lên vết thương. Đến ngay cơ sở y tế để tiêm dự phòng dại, uốn ván và xử trí vết thương. Dấu hiệu cần cấp cứu gấp: Vết cắn rộng, sâu, chảy máu nhiều, lóc da, biến dạng chi, đau dữ dội, tê bì hoặc đầu chi bị lạnh/nhợt nhạt.