Sự việc xảy ra ngày 16/11 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan. Bà Pan Onchan, 56 tuổi, đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa lớn bất thường. Khi nhìn qua cửa sổ để kiểm tra, bà phát hiện một vật thể dài đang di chuyển về phía chiếc xe bán tải Isuzu màu trắng của con trai đậu bên ngoài.

Ban đầu, bà Pan không nhận ra đó là con vật gì. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, bà kinh hãi phát hiện một con rắn khổng lồ đang tìm cách chui vào chiếc ô tô.

Lo lắng trước sự xuất hiện của con rắn, người phụ nữ tiến đến kiểm tra chiếc xe. Khi mở nắp capo, bà phát hiện con rắn hổ mang chúa cái đang cuộn tròn quanh bình ắc quy bên trong khoang động cơ.

Do lo sợ con rắn cực độc có thể gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình, bà Pan lập tức lùi lại và liên hệ lực lượng bắt rắn chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Rắn hổ mang chúa quấn chặt trong động cơ, đội cứu hộ mất 30 phút xử lý

Nhận được thông tin, nữ chuyên gia bắt rắn Kanokwan Thongdaeng, 42 tuổi, cùng nhóm tình nguyện viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, việc đưa con rắn ra khỏi ô tô gặp nhiều khó khăn vì con vật đã luồn lách và quấn chặt cơ thể quanh các bộ phận trong khoang động cơ. Không gian chật hẹp cũng khiến những người tham gia cứu hộ phải hết sức thận trọng trong quá trình tiếp cận.

Theo hình ảnh ghi lại, các tình nguyện viên trước tiên tìm cách khống chế phần đầu con rắn. Sau đó, một thành viên trong nhóm thò tay vào khoang động cơ, kéo con vật ra ngoài bằng tay không.

Sau khoảng 30 phút, đội cứu hộ đã bắt được con rắn hổ mang chúa mà không có ai bị thương.

Qua kiểm tra, con rắn được xác định là cá thể cái, dài khoảng 3 mét và nặng từ 3 đến 4 kg. Lực lượng cứu hộ cho biết con vật đang trong độ tuổi sinh sản.

Chuyên gia cảnh báo nguy hiểm khi tự ý bắt rắn độc

Sau vụ việc, bà Kanokwan khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt rắn hổ mang chúa khi phát hiện chúng xuất hiện trong nhà hay phương tiện cá nhân.

Theo nữ chuyên gia, đây là loài rắn có nọc độc rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu bị cắn. Vì vậy, cách xử lý an toàn là giữ khoảng cách, tránh kích động con vật và liên hệ ngay với lực lượng cứu hộ có chuyên môn.

Rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc nguy hiểm, có nọc độc tác động lên hệ thần kinh. Trong trường hợp bị cắn mà không được điều trị kịp thời, nạn nhân có nguy cơ suy hô hấp và gặp các biến chứng nghiêm trọng.

Sự việc tại Chonburi kết thúc an toàn sau khi đội cứu hộ đưa được con rắn ra khỏi khoang động cơ. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ động vật hoang dã tìm nơi trú ẩn trong những vị trí kín đáo như gầm xe hoặc khoang máy ô tô.

Đội cứu hộ bắt con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 mét, nặng 3–4 kg, đang ẩn nấp trong khoang động cơ xe bán tải tại Thái Lan. Nguồn: Khaosod