Chợ số - nền tảng thương mại hiện đại

Thay đổi thói quen giao dịch

Trước đây, tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng có xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, chưa đồng bộ. Phần lớn tiểu thương và người tiêu dùng vẫn giữ thói quen sử dụng tiền mặt trong giao dịch mua bán.

Sự chuyển đổi ban đầu gặp không ít rào cản từ tâm lý của hộ kinh doanh, với nỗi lo chưa rành về công nghệ, sợ chuyển khoản mất tiền, hay lo lắng bị lừa đảo trên không gian mạng...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và trải nghiệm “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” tại chợ Hoà Bình, dịp ra mắt mô hình, ngày 15/9/2026, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND xã Hoà Bình phối hợp tổ chức.

Trước thực tế đó, các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp cùng đơn vị viễn thông, ngân hàng thương mại đồng loạt ra quân "cầm tay chỉ việc", trực tiếp đến từng quầy hàng tuyên truyền, vận động. Các đơn vị hỗ trợ tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR tiện lợi, cài đặt ứng dụng chuyển tiền và phần mềm quản lý bán hàng thông minh ngay trên điện thoại.

Ðặc biệt, bước chuyển hình thành nền tảng thương mại hiện đại bắt đầu từ việc triển khai mô hình “chợ 4.0" (hay "chợ số”). Cà Mau xác định, chuyển đổi số phải từ những việc gần dân, sát dân nhất, để người dân thấy rõ lợi ích và ứng dụng được hằng ngày.

Mô hình “chợ 4.0” được triển khai nhằm cụ thể hoá chủ trương chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và từng bước hiện đại hoá hoạt động thương mại tại chợ truyền thống.

Tham gia mô hình, hộ kinh doanh được hỗ trợ ứng dụng phương thức thanh toán điện tử, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch bằng tiền mặt, đồng thời mang lại sự thuận tiện cho cả người mua và người bán.

Ðến nay, mô hình được đưa vào vận hành hiệu quả tại nhiều điểm chợ như: chợ phường Tân Thành, Cái Dầy (xã Vĩnh Lợi), Ðầm Dơi (xã Ðầm Dơi), Hoà Bình (xã Hoà Bình)...

Mở rộng dịch vụ số phục vụ Nhân dân

Các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông đồng hành cùng mô hình “chợ số”. (Trong ảnh: Nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho người dân ấp Thanh Hải, xã Gành Hào, tháng 8/2026).

Nhờ chính quyền địa phương và các đơn vị làm tốt công tác dân vận và hỗ trợ kỹ thuật, chợ Hoà Bình nhanh chóng trở thành điểm sáng trong triển khai chợ số, với khoảng 200 tiểu thương toàn chợ tham gia.

Bà Trần Việt Thuỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình, cho biết: “Mô hình "chợ 4.0" nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của tiểu thương. Ðây chính là nền tảng quan trọng để mô hình duy trì, đi vào thực chất và phát huy hiệu quả lâu dài”.

Tại xã Ðầm Dơi, đầu tháng 8/2026, UBND xã chính thức ra mắt mô hình "chợ số", mở ra bước chuyển mới trong thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động thương mại trên địa bàn.

Ðể mô hình đi vào thực chất, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng số, mở tài khoản thanh toán, cài đặt ứng dụng ngân hàng và sử dụng mã QR trong giao dịch.

Nhờ sự đồng thuận cao, đến nay, 100% hộ kinh doanh tại khu vực chợ Ðầm Dơi đã được cấp và sử dụng mã QR thanh toán trực tuyến.

Người dân và khách hàng được trải nghiệm phương thức thanh toán tiện lợi, an toàn, trong khi các hộ tiểu thương từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp cận với môi trường thương mại hiện đại.

Ông Lê Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ðầm Dơi, đánh giá về hiệu quả mô hình "chợ 4.0".

Sự hưởng ứng tích cực của tiểu thương và người tiêu dùng khẳng định hiệu quả bước đầu của mô hình “chợ 4.0” tại các vùng nông thôn Cà Mau. Bà Nguyễn Hồng Phượng, tiểu thương tại chợ Hoà Bình (xã Hoà Bình), đánh giá: “Mô hình này không chỉ giúp việc kinh doanh, mua bán nhanh chóng, an toàn và chính xác hơn, mà còn góp phần xây dựng văn hoá thương mại hiện đại, văn minh tại địa phương”.

Trải nghiệm tại chợ số, anh Lưu Thanh Bình (ấp Cái Dầy, xã Vĩnh Lợi), người tiêu dùng, chia sẻ: “Trước đây đi chợ, tôi chỉ quen dùng tiền mặt. Từ khi sử dụng ứng dụng ngân hàng chuyển khoản, tôi thấy giao dịch diễn ra rất thuận tiện, nhanh gọn và an toàn”.

“Chợ số” thay đổi thói quen giao dịch của tiểu thương và người tiêu dùng theo hướng hiện đại.

Việc vận hành mô hình "chợ số" không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán của tiểu thương mà còn hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt rộng rãi trong cộng đồng.

Thời gian tới, chính quyền các phường, xã tiếp tục phối hợp với đơn vị viễn thông, ngân hàng và các ngành liên quan duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, đưa việc thanh toán thông minh trở thành thói quen hằng ngày, đồng thời từng bước mở rộng các dịch vụ số phục vụ Nhân dân./.