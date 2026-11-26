Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thái Nguyên có 92 xã, phường, trong đó 82 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với người dân tộc thiểu số chiếm 46,7% dân số toàn tỉnh.

Những năm qua, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc và an sinh xã hội được triển khai góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng khó khăn.

Trong quá trình đó, chuyển đổi số đang mở ra phương thức mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân chủ động tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng.

Đến đầu năm 2026, mạng cáp quang đã phủ tới trên 99% thôn, tổ dân phố của tỉnh, khoảng 95% dân số có khả năng tiếp cận Internet tốc độ cao, tạo nền tảng phổ cập các tiện ích số đến cơ sở.

Tại xóm Na Cà, xã Nghinh Tường, việc đưa công nghệ đến gần người dân được thực hiện trong các buổi sinh hoạt xóm, nơi cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet và các ứng dụng thiết yếu.

Người dân được thực hành từng thao tác, giải đáp những vướng mắc ngay tại chỗ, qua đó từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế gia đình.

Chị Nông Thị Viền (người dân xóm Na Cà) đã biết tận dụng mạng xã hội để giới thiệu các loại nông sản của gia đình như na, hồng xiêm, cam và bưởi sau khi được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh.

Thay vì chủ yếu bán cho khách quen hoặc mang sản phẩm ra những khu chợ truyền thống, chị Viền hiện có thể đăng ảnh, giới thiệu hàng hóa và livestream trên Facebook để tiếp cận thêm nhiều người mua ở xa.

Cách làm này mở rộng không gian tiêu thụ nông sản cho những hộ gia đình vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường quen thuộc, giúp người bán chủ động giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận đơn đặt hàng qua mạng xã hội.

Ông Hoàng Văn Ngụy - Phó Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường cho biết, cán bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể đang phát huy vai trò hướng dẫn theo phương châm cầm tay chỉ việc, giúp người dân ứng dụng công nghệ vào thực tế.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tìm kiếm thông tin và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đời sống, phù hợp với điều kiện tiếp cận và khả năng thực hành của người dân địa phương.

Tại xã Phú Lương, chuyển đổi số cũng được đưa vào hoạt động của mô hình Chi hội Phụ nữ số tại xóm Cộng Hòa với sự tham gia của hội viên thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay và Sán Dìu.

Thông qua mô hình, hội viên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến, quay video, livestream và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cùng những kiến thức cơ bản về thuế trong kinh doanh.

Việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số mở thêm cơ hội tham gia hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, giúp các hộ gia đình tiếp cận phương thức bán hàng mới và thích ứng với thị trường.

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi người dân có đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng chủ động vận dụng vào sản xuất, kinh doanh, thay vì dừng lại ở việc tiếp cận các thiết bị thông minh.

Tại lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực và đổi mới tư duy cho cộng đồng dân cư trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cộng đồng.

Theo đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, nắm rõ quyền lợi, điều kiện và trình tự thực hiện để chủ động tham gia, giám sát quá trình triển khai các chương trình tại cơ sở.

Cùng với phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, ứng dụng chuyển đổi số được xác định là một hướng khắc phục những hạn chế trong tiếp cận thông tin, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và miền núi.

Đối với phát triển sinh kế, yêu cầu đặt ra là gắn nâng cao kiến thức sản xuất với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế hộ.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng nhấn mạnh vai trò của người có uy tín và cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động, bởi đây là những lực lượng am hiểu phong tục, tập quán và có khả năng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng.

Để triển khai Hợp phần 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chương trình.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành các nghị quyết, kế hoạch và văn bản hướng dẫn, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và chuẩn bị điều kiện triển khai ngay khi được giao vốn.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh cũng hướng tới mục tiêu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bằng một nửa mức bình quân chung cả nước, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng cơ hội phát triển sinh kế tại địa phương.

Việc đồng bào dân tộc thiểu số chủ động sử dụng mạng xã hội quảng bá nông sản đang mở ra hướng tiếp cận thị trường mới, tạo thêm cơ hội cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực giảm nghèo bền vững, Thái Nguyên tiếp tục đặt trọng tâm vào phổ cập kỹ năng công nghệ, nâng cao năng lực cộng đồng và phát huy tính chủ động của người dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh.