Chờ shipper giao hàng 2 tiếng, khách gọi điện mới biết tin đau lòng

Một người phụ nữ ở Malaysia khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ câu chuyện về nam shipper giao hàng cho mình. Sau hai giờ chờ đợi mà không thấy đơn hàng được giao, cô bàng hoàng nhận tin người giao hàng đã gặp tai nạn giao thông và tử vong tại hiện trường.

Trên nền tảng Threads, người phụ nữ tên Fathin, có tài khoản @fathinaleya, cho biết cô đã chờ đơn hàng suốt hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, vị trí của shipper trên ứng dụng không thay đổi, còn những tin nhắn cô gửi đi cũng không nhận được phản hồi.

Lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, Fathin nhờ bạn gọi điện cho người giao hàng. Tuy nhiên, người bắt máy không phải shipper mà là một người khác. Người này thông báo nam giao hàng vừa gặp tai nạn và không qua khỏi tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong bài đăng, Fathin kể lại sự việc và mong cộng đồng mạng giúp tìm kiếm người thân của nạn nhân.

Cô viết rằng mình đã chờ đợi suốt hai tiếng, bắt đầu thắc mắc khi người giao hàng không trả lời tin nhắn và vị trí trên ứng dụng không di chuyển. Khi bạn cô gọi điện, một người khác đã nghe máy và báo tin dữ. Fathin cũng kêu gọi những ai quen biết nam shipper liên hệ để hỗ trợ gia đình tìm kiếm người thân.

Câu chuyện càng khiến nhiều người xúc động khi một phụ nữ tự nhận là vị hôn thê của nạn nhân lên tiếng xác nhận sự việc trong phần bình luận. Người này kêu gọi mọi người cùng đọc chương Al-Fatihah trong Kinh Quran để cầu nguyện cho người đã khuất.

Shipper đã tử vong.

Chia sẻ với trang World of Buzz, Fathin bày tỏ nỗi buồn trước sự việc và gửi lời nhắn nhủ đến những người làm công việc giao hàng. Cô mong các tài xế không vì áp lực thời gian mà chạy xe quá nhanh hoặc vội vàng hoàn thành đơn hàng.

Đồng thời, Fathin cũng mong khách hàng kiên nhẫn hơn khi đơn hàng đến trễ, bởi các shipper phải di chuyển trên đường phố và luôn đối mặt với những rủi ro giao thông.