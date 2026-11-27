Theo nhóm nghiên cứu, chú chó robot được khoác bộ đồ bảo hộ đã thoát khỏi đám cháy sau 10 phút và chuyển động của nó vẫn ổn định. Ảnh: Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.

Một mẫu chó robot tại Trung Quốc đã hoạt động liên tục 10 phút trong môi trường có nhiệt độ lên tới 1.000 độ C mà không bị hư hại. Thành tích này đạt được nhờ bộ đồ chống cháy làm từ vật liệu composite đặc biệt, mở ra khả năng ứng dụng công nghệ trong cứu hỏa và cả lĩnh vực quân sự.

Theo báo Nhật báo Khoa học và Công nghệ hôm thứ Năm, bộ đồ công nghệ cao giúp robot duy trì hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cực cao mà không bị tổn hại. Công nghệ này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tô Châu, Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, phối hợp với Công ty Công nghệ Vật liệu Hàng không Vũ trụ Longjia Tứ Xuyên.

Nhóm nghiên cứu cho biết bộ đồ bảo vệ có thể được ứng dụng cho lực lượng cứu hỏa, đồng thời mở ra triển vọng sử dụng trong quân đội.

Chó robot di chuyển trong đám cháy suốt 10 phút

Thử nghiệm được tiến hành hôm thứ Tư tại một trạm cứu hỏa ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu đưa chó robot vào đám cháy được tạo ra bằng cách đốt rơm và than củi tẩm xăng, nhằm kiểm tra khả năng chịu nhiệt của bộ đồ bảo vệ mới.

Được trang bị lớp áo chống cháy, robot vẫn có thể di chuyển tự do, đổi hướng, leo cầu thang và đứng yên giữa ngọn lửa.

Sau 10 phút, khi được đưa ra khỏi đám cháy, lớp ngoài của bộ đồ có dấu hiệu bị cháy sém. Tuy nhiên, khả năng vận động của chó robot vẫn ổn định, theo báo cáo của Science and Technology Daily.

Bộ đồ có độ dày khoảng 5-6 mm, sử dụng công nghệ được điều chỉnh từ vật liệu bảo vệ nhiệt của tên lửa Trường Chinh 5 – dòng tên lửa đẩy hạng nặng của Trung Quốc.

Cấu trúc vật liệu gồm một lớp ngoài có khả năng chống mài mòn và các lớp bên trong được thiết kế để cách nhiệt, carbon hóa và phản xạ nhiệt. Sự kết hợp này giúp hạn chế lượng nhiệt truyền vào các bộ phận quan trọng của robot.

Công nghệ trên nhằm giải quyết một điểm yếu đáng kể của máy bay không người lái, robot bốn chân và các hệ thống không người lái khác: nguy cơ quá nhiệt đối với pin lithium-ion. Theo nhóm nghiên cứu, pin loại này có thể đối mặt với nguy cơ phát nổ ở nhiệt độ khoảng 200 độ C, đe dọa an toàn và độ tin cậy của thiết bị.

Dữ liệu từ hệ thống giám sát trong quá trình thử nghiệm cho thấy nhiệt độ bên trong khoang pin trung tâm của chó robot chỉ duy trì ở mức khoảng 45 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại các động cơ khớp nối đạt khoảng 70 độ C.

Đây là những chỉ số đáng chú ý trong bối cảnh robot phải hoạt động giữa môi trường có nhiệt độ bên ngoài lên tới 1.000 độ C.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một trạm cứu hỏa ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.

Có thể hỗ trợ cứu hộ trong môi trường nguy hiểm

Chó robot được phát triển chung với Trung tâm Đổi mới Công nghệ Robot Thông minh tỉnh Giang Tô. Thiết bị được trang bị công nghệ tạo ảnh sử dụng cổng laser, cho phép quan sát xuyên qua khói dày, cùng hệ thống truyền dữ liệu video và kết nối 5G.

Nhờ đó, người điều khiển có thể kiểm soát robot và nhận hình ảnh độ phân giải cao một cách ổn định, ngay cả khi thiết bị hoạt động bên trong những tòa nhà cao hơn 30 tầng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khi được trang bị bộ đồ chống cháy, chó robot có thể xử lý khoảng 95% các tình huống tại hiện trường hỏa hoạn, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn.

Vật liệu chống cháy này dự kiến sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nhóm phát triển cũng kỳ vọng công nghệ sẽ được sử dụng để chế tạo các bộ đồ bảo hộ cho lính cứu hỏa trong tương lai.

Nếu được triển khai, robot bốn chân có thể tiến vào những khu vực có nhiệt độ cao, khói dày hoặc nguy cơ sập đổ để trinh sát, tìm kiếm người mắc kẹt và hỗ trợ cứu hộ. Việc sử dụng robot trong những tình huống này giúp giảm nguy cơ con người phải trực tiếp tiếp cận các khu vực nguy hiểm.

Quân đội Trung Quốc có thể hưởng lợi từ công nghệ chống cháy

Ngoài lĩnh vực cứu hỏa, công nghệ bảo vệ nhiệt còn có tiềm năng ứng dụng trong quân sự. Khả năng hoạt động giữa môi trường nhiệt độ cực cao, đồng thời duy trì liên lạc ổn định và truyền hình ảnh theo thời gian thực, có thể giúp robot bốn chân thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực chiến đấu cường độ cao.

Những tình huống ứng dụng tiềm năng có thể bao gồm tác chiến đô thị hoặc hoạt động tại các kho nhiên liệu bị nhấn chìm trong biển lửa sau một cuộc không kích.

Trong những môi trường như vậy, chó robot có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tiến vào các công trình đang cháy, vận chuyển vật tư qua địa hình bị thiêu rụi hoặc tìm kiếm, cứu hộ binh sĩ bị thương mà không đặt tính mạng con người vào nguy hiểm trực tiếp.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang ngày càng đưa chó robot vào các cuộc diễn tập quân sự. Những thiết bị này được thử nghiệm trong nhiều nhiệm vụ, từ trinh sát chiến trường, hậu cần, vượt chướng ngại vật cho đến các hoạt động có trang bị vũ khí.

Tuy nhiên, khả năng sống sót của robot trên chiến trường vẫn là một vấn đề đáng quan tâm. Khả năng chống chịu nhiệt có thể giúp khắc phục một trong những điểm yếu của các hệ thống này, đặc biệt khi chúng phải hoạt động tại những khu vực chịu ảnh hưởng của hỏa lực hoặc cháy nổ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng công nghệ bảo vệ nhiệt không chỉ giới hạn ở robot bốn chân. Vật liệu composite nhẹ và linh hoạt có thể được tùy chỉnh thành lớp bảo vệ bên ngoài cho nhiều loại hệ thống không người lái khác, bao gồm máy bay không người lái, phương tiện mặt đất không người lái và các nền tảng robot chuyên dụng.

Nếu được ứng dụng rộng rãi, công nghệ này có thể giúp các thiết bị không người lái hoạt động an toàn hơn trong những môi trường khắc nghiệt, từ hiện trường hỏa hoạn đến các khu vực có nguy cơ cháy nổ và nhiệt độ cao.

Theo SCMP