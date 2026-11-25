Theo Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 25/11/2026, Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý Nguyễn Văn Khá (sinh năm 2006) và N.V.S. (sinh năm 2010), cùng trú tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng S. và Khá tại cơ quan Công an (từ trái sang phải). Ảnh Bộ Công an

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với một thanh niên vì cho rằng bị người này “nhìn đểu”, tối 22/11/2026, Khá rủ S. mang theo dao tự chế đi tìm người để trả thù.

Khi phát hiện nam thanh niên tại một quán nước thuộc khu phố Hưng Phú, phường Cao Lãnh, Khá xuống xe, sử dụng dao tự chế chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Khá và S. nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an phường Cao Lãnh làm việc Khá về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh Bộ Công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Lãnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp thu thập thông tin, trích xuất dữ liệu camera, triển khai các biện pháp truy xét đối tượng.

Đến ngày 24/11/2026, Công an phường Cao Lãnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Trà xác định, mời Khá và S. về làm việc. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi liên quan đến vụ việc.

Việc sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt thể hiện tính chất manh động, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Những hành vi bạo lực như trên không chỉ xâm phạm sức khỏe của người bị hại mà còn gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến sự bình yên của cộng đồng, cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường Cao Lãnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.