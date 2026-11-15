Chợ quê mùa nước nổi ở Cần Thơ hút khách từ lúc rạng sáng

Sản vật mùa nước nổi tại khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Tiếng máy xuồng ghe nổ giòn, tiếng chèo khua nước và tiếng người gọi nhau í ới hòa vào không gian yên bình của miền quê khi trời còn chưa sáng rõ. Từ những cánh đồng, kênh rạch, sản vật mùa nước nổi theo chân người dân về khu chợ nông thôn ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, tạo nên một phiên chợ quê nhộn nhịp và đậm chất sông nước miền Tây.

Khu chợ thêm phong phú với nhiều sản vật đặc trưng mùa nước nổi. Bên cạnh các loại rau, củ, quả xanh tươi, những sạp hàng còn bày bán nhiều loại cá, cua, ốc, ếch đồng vừa được người dân đánh bắt từ đồng ruộng, kênh mương. Những rổ cá đồng, ốc, cua đồng, mớ rau dân dã mang theo hương vị đặc trưng của mùa lũ, làm phong phú thêm nguồn thực phẩm quê nhà.

Khi bình minh vừa ló rạng, khu chợ đã rộn ràng người mua, kẻ bán. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Khu chợ bắt đầu hoạt động từ khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày. Dưới những ánh đèn pin le lói giữa màn đêm, những người bán hàng đã tất bật sắp xếp rau củ, cá, cua, ếch đồng... để kịp phục vụ khách hàng. Người bày hàng, người phân loại thủy sản, người cân đong, trao đổi hàng hóa, tạo nên nhịp sống lao động rộn ràng khi nhiều nơi vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Bà Nguyễn Thị Út, có 3 công đất vườn tại xã Hỏa Lựu, cách khu chợ khoảng 10 km cho biết, bà đưa các loại trái cây trong vườn ra khu chợ này bán đã được 6 năm. Phải đăng ký lô để ngồi bán. Lô chỉ bán trái cây, rau củ quả thì 12.000 đồng/lô 1 m2; còn lô có thêm cá, ốc thì 15.000 đồng/lô 1 m2.

Mùa nước nổi mang theo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, làm phong phú thêm nguồn thực phẩm quê nhà ở khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Vào mùa nước nổi, ngoài trái cây, rau củ thu hoạch từ vườn, bà còn có thêm ốc và cá đánh bắt trong vườn để mang ra chợ bán. Nhờ nguồn hàng phong phú hơn, việc buôn bán cũng thuận lợi, thu nhập cải thiện so với những thời điểm khác trong năm, bà Út cho biết.

Khi bình minh vừa ló dạng, khu chợ đã tấp nập người mua, kẻ bán. Những sản vật ruộng đồng, vườn tược tươi ngon được bày biện trên các sạp hàng, thu hút người dân đến lựa chọn. Không khí mua bán diễn ra tự nhiên, gần gũi, không quá ồn ào nhưng luôn rộn ràng tiếng nói cười.

Điều tạo nên nét duyên riêng của khu chợ chính là sự thân thiện, chân tình của những người buôn bán. Chị Trần Thu Hà đi chợ hỏi cam ngọt không, người bán cho biết mùa mưa này khó có cam ngọt được. Nhưng có loại ngọt hơn chút ở kế bên, chị có thể chọn mua.

Sản vật phong phú tại khu chợ mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Người mua, người bán không chỉ gặp nhau để trao đổi hàng hóa mà còn trò chuyện, hỏi thăm về chuyện mùa màng, đánh bắt và cuộc sống thường ngày. Những lời chào hỏi niềm nở, nụ cười cởi mở, đôi khi là vài câu chuyện vui bên sạp hàng khiến phiên chợ thêm gần gũi, ấm áp. Với nhiều người, đến chợ quê không đơn thuần là mua những món thực phẩm tươi ngon mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, cảm nhận tình làng nghĩa xóm và nét văn hóa chân chất của người miền Tây.

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán của người dân địa phương, khu chợ còn có sức hấp dẫn riêng đối với du khách muốn khám phá đời sống nông thôn miền Tây. Đến đây vào lúc sáng sớm, du khách có dịp trải nghiệm không khí chợ quê khi trời còn mờ tối, tìm hiểu những sản vật mùa nước nổi vừa được mang từ đồng ruộng về, thưởng thức nét chân chất, hiếu khách của người dân địa phương.

Chính sự phong phú của sản vật, nhịp sống lao động từ tinh mơ và tình người mộc mạc đã tạo nên sức hút riêng cho phiên chợ. Đây không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là một lát cắt sinh động về văn hóa, đời sống miền sông nước, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm của thành phố Cần Thơ.

Người dân quê bán các mặt hàng nông sản tại khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chợ họp ngoài trời đến 10 giờ sáng mỗi ngày, trên diện tích khoảng 700 m², nằm sát mặt lộ và ven sông. Không gian chợ tuy không lớn nhưng luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Người dân quen gọi đây là chợ chồm hổm, bởi phần lớn người bán là nông dân, ngồi xổm hoặc trên những chiếc ghế nhỏ, bên cạnh các sạp hàng chỉ rộng từ 2 - 4 m². Mỗi người một góc nhỏ, bày biện những sản vật do chính tay mình trồng trọt, thu hái hoặc đánh bắt.

Điểm đặc biệt của khu chợ là hàng hóa mang đậm tính chất cây nhà lá vườn. Ước tính khoảng 80% sản phẩm được bày bán là rau đồng, tôm cá, nông sản do người dân tự thu hoạch hoặc đánh bắt, không qua thương lái. Mùa nước nổi về, các sạp hàng càng thêm phong phú với nhiều loại rau, củ, quả xanh tươi, cá đồng, tôm, cua, ốc, ếch...

Mùa nước nổi mang theo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người dân. Sản vật đồng quê không chỉ góp mặt làm phong phú trong bữa ăn hàng ngày mà còn làm nên nét văn hóa chợ quê đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.