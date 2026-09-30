Chở quá tải vào hẻm, 2 xe tải bị phạt 300 triệu, tước phù hiệu 2 tháng

2 phương tiện vi phạm bị lực lượng CSGT lập biên bản.

Qua thông tin phản ánh của người dân, ngày 29-9, Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an phường Thới Sơn phát hiện 2 xe ô tô tải đang lưu thông trên tuyến đường hẻm Hải Lợi Nguyên, thuộc Khu phố 2, phường Thới Sơn (đường trọng tải 5 tấn) có dấu hiệu vi phạm quá tải trọng cho phép của đường.

2 phương tiện gồm xe tải biển số 66C-110.07 do ông Trần Trung Tín (SN 1997, ngụ phường Sa Đéc) điều khiển và xe tải biển số 66C-154.75 do ông Võ Trọng Quí (SN 1985, ngụ xã Phú Hựu) điều khiển. Tổ tuần tra đã lập biên bản vụ việc, bàn giao Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ phiếu cân trọng tải của 2 phương tiện, Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tín và ông Quí về hành vi điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của đường trên 50%.

Đồng thời, Phòng PC08 cũng lập biên bản đối với 2 chủ phương tiện về hành vi giao xe ô tô tải cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 34 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế hư hỏng cầu, đường và phòng ngừa tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng đề nghị người dân tiếp tục phản ánh các trường hợp xe vi phạm tải trọng để kịp thời kiểm tra, xử lý; khuyến cáo chủ phương tiện, tài xế nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng xe và tải trọng cho phép của đường.