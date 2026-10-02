Chờ phương án thi vào lớp 10, học sinh chớ vội lo lắng

Trong lúc chờ phương án tuyển sinh lớp 10 được công bố chính thức, nhiều học sinh lớp 9 mang tâm lý mong ngóng từng ngày. Ở lứa tuổi chuyển cấp, việc kế hoạch ôn tập chưa được định hình rõ ràng khiến các em không tránh khỏi cảm giác băn khoăn. Thiếu đi một đích đến cụ thể, các em dễ cảm thấy lúng túng khi chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Em Trần Quốc Anh, học sinh lớp 9 tại xã Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Phương án tuyển sinh có thể thay đổi qua từng năm, như năm 2026 thi 3 môn nhưng năm 2027 có thể chỉ còn 2 môn, nên em cũng khá băn khoăn và có phần hơi lo lắng, chưa biết nên tập trung ôn tập như thế nào để chủ động cho kỳ thi. Nếu phương án được công bố sớm thì chúng em sẽ dễ sắp xếp việc học và ôn tập hơn".

Tâm lý của Quốc Anh cũng là điểm chung của nhiều học sinh lớp 9 thời điểm này. Sự ngóng chờ trong lúc phương án chưa rõ ràng khiến các em dễ phân vân, thận trọng hơn trong việc sắp xếp thời gian ôn tập.

Sự đồng hành, gần gũi của giáo viên là điểm tựa tinh thần giúp học sinh lớp 9 vững vàng trong giai đoạn nước rút. Trong ảnh: Cô trò Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội). Ảnh: TT

Trước những băn khoăn đó, việc định hướng phương pháp học tập cho học sinh là điều rất cần thiết. Theo cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội), trong thời gian chưa có phương án tuyển sinh chính thức, học sinh cần duy trì nhịp học đều đặn, cân bằng giữa các môn, đồng thời xác định trọng tâm để phân bổ thời gian hợp lý.

Cô Thủy cho rằng, Toán và Ngữ văn vẫn cần được chú trọng bởi khả năng tiếp tục là các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 rất cao. Bên cạnh đó, học sinh cần quan tâm đúng mức đến môn Ngoại ngữ, bởi đây là công cụ quan trọng giúp các em tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội học tập và hội nhập trong tương lai.

Với các môn học còn lại, học sinh cần nắm chắc kiến thức nền tảng, tránh bỏ bê chỉ vì dự đoán môn đó không thi. Việc học tốt các môn giúp các em nhận ra năng lực, sở thích của bản thân, từ đó có cơ sở lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp khi bước vào THPT và định hướng nghề nghiệp sau này.

"Học cân bằng không có nghĩa là chia thời gian như nhau cho tất cả các môn. Các em cần dành thêm thời gian cho những môn trọng tâm và những phần kiến thức còn yếu, đồng thời bảo đảm nền tảng ở các môn khác. Khi có nền tảng vững vàng, học sinh sẽ chủ động hơn trước những thay đổi của phương án tuyển sinh và có thêm cơ hội lựa chọn cho chặng đường học tập tiếp theo", cô Thủy chia sẻ.