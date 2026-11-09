Chờ phương án phân luồng chính thức

Biển báo cấm xe 4 trục trở lên đặt ngay đầu tuyến QL14D.

Xe lớn lưu thông, người dân lo mất an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 5-11, trên tuyến QL14D, đoạn qua địa bàn xã Bến Giằng (TP Đà Nẵng), nhiều xe tải chở quặng từ Lào về Việt Nam vẫn nối đuôi nhau lưu thông. Đáng chú ý, các phương tiện này có tải trọng lớn, nhiều xe từ 4 trục trở lên, trong khi trên tuyến vẫn còn hệ thống biển báo cấm các phương tiện thuộc diện này.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 17941/TB-SXD về việc cấm ô-tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên QL14D trong thời gian thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 10-10-2026 cho đến khi dự án hoàn thành xây dựng và thông xe. Các loại phương tiện còn lại được lưu thông bình thường. Đối với hoạt động vận chuyển quặng từ Lào về Việt Nam, Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp tính toán sử dụng cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, tải trọng nhỏ hơn 25 tấn. Thực hiện thông báo trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức lắp đặt biển báo tại vị trí đầu tuyến QL14D, nơi giao với đường Hồ Chí Minh và một số vị trí khác. Tuy nhiên, việc xe tải lớn tiếp tục lưu thông trong những ngày qua khiến người dân sống dọc tuyến đường không khỏi băn khoăn.

Bà Nguyễn Thị Hương (trú xã Bến Giằng) cho biết, khi có thông báo cấm xe tải trọng lớn, người dân địa phương rất phấn khởi vì kỳ vọng tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông sẽ được hạn chế, nhất là trong thời gian tuyến đường đang thi công. Thế nhưng, những ngày gần đây, xe tải chở quặng từ Lào lại tiếp tục lưu thông mà người dân chưa nhận được thông tin chính thức về việc cho phép các phương tiện này hoạt động trở lại. "Đường đang thi công, nhiều đoạn bị thu hẹp, việc xe tải trọng lớn lưu thông liên tục khiến giao thông trở nên phức tạp, có đoạn xảy ra ách tắc kéo dài. Người dân rất lo ngại, nhất là vào ban đêm", bà Hương phản ánh.

Ông Châu Ngọc Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Bến Giằng cũng xác nhận, đến nay địa phương chưa nhận được thông báo chính thức về việc cho phép xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trở lại trên QL14D. Trong khi đó, thực tế những ngày qua, xe chở quặng từ Lào vẫn tiếp tục qua lại. Theo ông Vĩnh, việc các phương tiện tải trọng lớn lưu thông khi tuyến đường đang thi công, chưa có phương án phân luồng cụ thể, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, mặt đường và điều kiện lưu thông tại các đoạn đang thi công càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Xe chở quặng vẫn lưu thông trên QL14D chiều 5-11.

Thống nhất phương án vận chuyển đến hết năm 2026

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Trọng Tài – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố về phương án phân luồng giao thông phục vụ vận chuyển hàng hóa trong thời gian thi công QL14D, ngày 28-10, đoàn công tác liên ngành TP Đà Nẵng và đoàn công tác liên ngành tỉnh Sê Kông (Lào) đã tổ chức khảo sát, kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung tiếp tục thực hiện vận chuyển hàng hóa trên tuyến QL14D bình thường đến hết ngày 31-12-2026. Từ ngày 1-1-2027, tất cả phương tiện lưu thông qua tuyến phải bảo đảm tổng trọng tải không vượt quá 42 tấn/xe, bao gồm cả trọng lượng phương tiện và hàng hóa. Theo ông Tài, nội dung thống nhất này sẽ được báo cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Sê Kông xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng thành phố chưa ban hành thông báo chính thức về việc cho phép xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trở lại. Việc xe chở quặng có tải trọng lớn tiếp tục lưu thông trong những ngày qua cũng gây khó khăn, trở ngại cho quá trình tổ chức thi công nâng cấp, mở rộng QL14D.

Theo tìm hiểu, hiện phía Lào còn khoảng 400.000 tấn quặng cần vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết với đối tác nước thứ ba. Các hợp đồng này có quy định cụ thể về tiến độ, thời hạn giao hàng. Nếu không bảo đảm khối lượng vận chuyển đúng thời hạn, doanh nghiệp phía Lào có thể phải chịu phạt hợp đồng, gây thiệt hại về kinh tế.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, nhằm tạo điều kiện cho phía Lào tiếp tục vận chuyển hàng hóa, đồng thời bảo đảm tiến độ thi công và an toàn giao thông trên QL14D, đoàn công tác hai bên nhận thấy việc duy trì hoạt động vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến hết ngày 31-12-2026 là cần thiết. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Việc thi công QL14D gặp trở ngại khi xe chở quặng vẫn lưu thông nhưng chưa được phân luồng cụ thể.

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2027, tất cả xe đầu kéo lưu thông trên QL14D phải bảo đảm tổng trọng tải không quá 42 tấn/xe, tính cả xe và hàng hóa. Như vậy, đối với các xe chở quặng từ 5 trục trở lên, tải trọng hàng hóa phải giảm khoảng 10 tấn/xe so với trước đây mới đáp ứng điều kiện lưu thông theo phương án đã thống nhất. Phía tỉnh Sê Kông cũng đã thống nhất phương án này và có kế hoạch điều chỉnh hoạt động vận chuyển để thực hiện cam kết giữa hai bên, tạo thuận lợi cho quá trình thi công QL14D. "Sở đã có văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND thành phố xem xét phương án tiếp tục tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Lào qua tuyến QL14D đến hết ngày 31-12-2026; từ ngày 1-1-2027, tổng trọng tải phương tiện không vượt quá 42 tấn/xe. Hiện Sở Xây dựng đang chờ ý kiến chính thức của lãnh đạo thành phố để có cơ sở triển khai thực hiện"- lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết thêm.

Thiết nghĩ, việc duy trì vận chuyển hàng hóa trong thời gian chuyển tiếp được xem là giải pháp nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên. Tuy nhiên, trong khi chờ quyết định và thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền, việc tổ chức lưu thông cần được thông tin rõ ràng, có phương án điều tiết cụ thể, nhất là tại các đoạn đường đang thi công. Đây cũng là yêu cầu cần thiết để vừa bảo đảm hoạt động giao thương qua biên giới, vừa hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.