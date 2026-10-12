Chợ Phù Ly xuống cấp, người dân mong sớm đầu tư

Nằm cạnh QL 1, chợ Phù Ly có khuôn viên rộng vài nghìn mét vuông. Dù có quy mô tương đối lớn, hàng chục năm qua, chợ vẫn chưa được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đồng bộ.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhà lồng chợ Phù Ly có diện tích hơn 200 m², sau hàng chục năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều bộ phận bị mục nát, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Phần lớn không gian bên trong bị bỏ hoang nhiều năm qua, được một số hộ dân tận dụng làm nơi chứa rơm, vật dụng và đồ đạc.

Nhà lồng chợ Phù Ly (xã Hòa Hội) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: N.C

Hiện nay, chợ họp theo phiên vào buổi sáng, hoạt động mua bán chủ yếu diễn ra tại các khu vực xung quanh nhà lồng, dưới những dãy chòi có nền xi măng, mái lợp tôn, bốn phía căng bạt tạm bợ. Một số người còn che dù, buôn bán lưu động tại các bãi đất trống ngoài trời.

Bà Nguyễn Thị Chi (ở thôn Vạn Phúc) cho biết: “Tôi dựng chòi buôn bán ở chợ cách đây hơn 20 năm, cứ hư đâu sửa đó, không nhớ đã chắp vá bao nhiêu lần.

Chòi thấp, diện tích nhỏ, mùa nắng thì nóng bức, mùa mưa thì gió tạt nước, bà con phải dùng bạt, tấm ny lông để che chắn hàng hóa, khổ sở nhất là những sạp bán thực phẩm khô”.

Do khu vực họp chợ vẫn là nền đất, không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải nên khi mưa lớn, nền chợ thường ngập úng, nước đọng gây nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc buôn bán và bảo quản hàng hóa.

Hoạt động buôn bán tại chợ Phù Ly (thôn Vạn Phúc, xã Hòa Hội) diễn ra dưới những căn chòi lụp xụp. Ảnh: N.C

Các gian hàng nằm san sát dưới những căn chòi lụp xụp, xiêu vẹo cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Vì vậy, nhiều năm qua, các tiểu thương mong muốn chợ được đầu tư cơ sở vật chất kiên cố, khang trang để thuận lợi và an tâm buôn bán.

Ông Nguyễn Văn Khải (ở thôn Vạn Phúc) cho hay: Người đi trên QL 1 dễ dàng nhìn thấy cảnh xuống cấp, tồi tàn của chợ Phù Ly, trái ngược với hình ảnh những ngôi chợ vững chãi, khang trang tại các địa phương lân cận.

Theo ông, diện mạo nhếch nhác cùng những hạn chế về cơ sở vật chất khiến nhiều người e ngại vào chợ mua sắm. Do đó, xây dựng chợ cũng là nguyện vọng của đông đảo người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng thôn Vạn Phúc, qua thống kê sơ bộ, dịp cao điểm có khoảng 2.000 tiểu thương tham gia nhóm họp, buôn bán tại chợ Phù Ly, gồm người dân trên địa bàn xã và các khu vực Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn.

Trong đó có khoảng 250 hộ có sạp hàng buôn bán thường xuyên, ngoài ra còn có hàng trăm hộ tập trung buôn bán ngoài trời theo mùa vụ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, trong các cuộc họp và tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị đầu tư xây dựng chợ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - thông tin: Trên địa bàn xã có 3 chợ quy mô lớn là chợ Gồm, chợ Ba Làng và chợ Phù Ly. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp các chợ truyền thống nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động buôn bán của người dân.

Từ năm 2025 đến nay, địa phương lần lượt xây dựng, sửa chữa, nâng cấp chợ Ba Làng và chợ Gồm. Riêng chợ Phù Ly sẽ được triển khai khi có nguồn vốn.