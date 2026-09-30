'Chợ phiên số' mở thêm đầu ra cho nông sản HTX vùng DTTS&MN

Từ 19h00 đến 21h00 ngày 29/9/2026, chương trình "Chợ phiên số 08" xúc tiến tiêu thụ nông sản OCOP đã diễn ra dưới hình thức livestream trực tiếp trên các nền tảng số. Sự kiện mở ra không gian giao thương hiện đại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã (HTX) khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tại xã Chợ Mới, Thanh Thịnh, Tân Kỳ và phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực kinh tế tập thể ngay đầu phiên livestream, bà Vũ Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên khẳng định, chuyển đổi số và ứng dụng các kênh bán hàng trực tuyến như livestream, thương mại điện tử là hướng đi tất yếu giúp các HTX, đặc biệt là HTX vùng DTTS&MN tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ, đồng thời tạo cầu nối trực tiếp giữa các HTX sản xuất với người tiêu dùng và đại lý phân phối trên toàn quốc mà không qua trung gian.

Bà Vũ Thị Thu Hương cũng giới thiệu trọng tâm các sản phẩm OCOP, nông-lâm sản tiêu biểu của các HTX tham gia phiên livestream như: Macca Tân Kỳ, Nho Hạ Đen & Rượu nho Thanh Thịnh, Mật ong rừng, Bún/mỳ đặc sản... Các sản phẩm tham gia phiên live đều được kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ, đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn và đã được bảo hộ/đăng ký chứng nhận OCOP.

Thành viên HTX tham gia phiên livestream.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên kêu gọi người tiêu dùng, cộng đồng và các doanh nghiệp, đại lý tích cực theo dõi, tương tác, chia sẻ phiên live và chốt đơn ủng hộ nông sản của các HTX; đồng thời khẳng định Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục duy trì các "Chợ phiên số" thường kỳ để hỗ trợ tối đa cho khối kinh tế tập thể, các HTX vùng DTTS&MN nâng cao năng lực kinh doanh số và mở rộng thị trường.

Việc đưa các sản phẩm đặc trưng của các HTX tại xã Chợ Mới, Thanh Thịnh, Tân Kỳ và phường Bắc Kạn lên sàn livestream không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản tức thời mà còn giúp các chủ thể HTX người dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận kỹ năng thương mại điện tử, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và mở rộng kênh phân phối đến người tiêu dùng cả nước.

Trong 2 giờ phát sóng trực tiếp, đại diện các HTX và cơ sở sản xuất vùng DTTS&MN đã trực tiếp giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc sản đạt chứng nhận OCOP. Điển hình như các thành viên HTX Thành Đạt (xã Tân Thịnh) là đồng bào dân tộc Tày, dù đã lớn tuổi nhưng đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm mật ong hoa nhãn, hoa vải, hoa keo với giá khuyến mãi 100.000 đồng/chai (giá gốc 150.000 đồng/chai) và sản phẩm bún khô làm từ gạo bao thai được đóng gói 1kg. Bên cạnh việc giới thiệu quy trình sản xuất, các thành viên HTX còn hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng, bảo quản bún khô cho người tiêu dùng theo dõi qua màn hình.

Nhờ sự tương tác trực tiếp trên nền tảng số, kết thúc 2 tiếng phát sóng, "Chợ phiên số 08" đã thu hút hơn 2.500 lượt xem (views) trực tiếp, nhận về hơn 145 lượt bình luận và 52 lượt chia sẻ lan tỏa từ cộng đồng. Phiên livestream đã ghi nhận tổng cộng 4 nhóm mặt hàng nông sản chính với hơn 10 mã sản phẩm/quy cách đóng gói được chốt đơn thành công.

Trong đó, sản phẩm tiêu thụ mạnh nhất là Hạt Macca OCOP với các đơn hàng Macca tươi tách vỏ (từ 1kg – 3kg/khách và các đơn nhập sỉ) cùng hơn 30+ hộp/gói Macca sấy khô, sấy nứt. Nhóm sản phẩm Nho Hạ Đen tươi và Rượu nho Hạ Đen ghi nhận các đơn chốt theo kg, chai lẻ và nguyên thùng từ các đại lý. Mật ong nguyên chất/mật ong rừng tiêu thụ hơn 15 chai/hũ, cùng hơn 20 suất/mã đóng gói combo bún khô, mỳ phở đặc sản.

Thông qua nền tảng số, chương trình ghi nhận gần 30 khách hàng cá nhân để lại số điện thoại chốt đơn trực tiếp tại phần bình luận. Bên cạnh khách hàng tiêu dùng lẻ, phiên live còn ghi nhận sự kết nối B2B hiệu quả với các đại lý phân phối lớn (tiêu biểu như nhà phân phối Đặc sản Thái Nguyên) chốt các đơn hàng số lượng lớn (3kg Macca tươi, combo Macca khô, 1-2 thùng rượu nho Hạ đen) và yêu cầu xuất hóa đơn VAT để đưa nông sản vùng cao vào hệ thống bán lẻ.

Hoạt động livestream "Chợ phiên số" là giải pháp cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, giúp các HTX vùng DTTS&MN tại Thái Nguyên vượt qua rào cản địa lý, ứng dụng công nghệ thông minh để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sinh kế bền vững ngay tại quê hương.