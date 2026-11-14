Chợ phiên Bắc Hà và sắc màu văn hóa của các cộng đồng dân tộc Tây Bắc

Nằm trên cao nguyên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chợ phiên Bắc Hà từ lâu đã trở thành một trong những điểm sinh hoạt văn hóa đặc sắc của vùng núi phía Bắc. Mỗi sáng Chủ nhật, khi sương sớm còn phủ trên những triền núi, người dân từ các bản làng xa xôi lại vượt đường đèo, mang theo nông sản, gia súc và những bộ trang phục truyền thống rực rỡ để xuống chợ. Phiên chợ vì thế không đơn thuần là hoạt động mua bán mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu và duy trì những mối liên kết cộng đồng.

Bắc Hà là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc như Mông, Tày, Dao, Nùng, Phù Lá và một số cộng đồng khác. Mỗi nhóm cư dân mang đến phiên chợ những sắc thái văn hóa riêng, thể hiện rõ nhất qua trang phục. Nổi bật giữa đám đông là phụ nữ Mông Hoa với váy xòe rộng, được trang trí bằng những mảng vải ghép nhiều màu, hoa văn thêu và kỹ thuật in sáp ong. Phụ nữ Dao gây ấn tượng với trang phục màu chàm, những chi tiết trang trí đỏ và đồ trang sức bạc. Trong khi đó, người Nùng Dín thường xuất hiện với trang phục truyền thống mang sắc chàm đặc trưng.

Một góc chợ phiên Bắc Hà. Ảnh: Phương Anh / Cổng TTĐT huyện Bắc Hà, Lào Cai

Sự đa dạng ấy biến không gian chợ thành một bức tranh sống động về nghệ thuật trang phục của các cộng đồng miền núi. Những bộ váy áo không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn phản ánh quan niệm thẩm mỹ, kỹ thuật thủ công và bản sắc của từng dân tộc. Nhiều phụ nữ vẫn duy trì nghề thêu thùa, may vá, truyền lại kỹ thuật dệt và trang trí vải cho thế hệ sau.

Một trong những khu vực nhộn nhịp nhất là nơi trao đổi nông sản và sản vật địa phương. Người dân mang đến chợ rau rừng, măng khô, mật ong, thảo quả, ngô, các loại gia vị và nhiều sản phẩm thu hái từ núi rừng. Những mặt hàng bình dị này phản ánh tập quán canh tác, phương thức khai thác tài nguyên và tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Khu vực mua bán gia súc cũng là nét đặc biệt của chợ Bắc Hà. Ngựa, trâu, bò và lợn bản địa được đưa đến trao đổi, tạo nên khung cảnh sôi động với những cuộc mặc cả, kiểm tra vật nuôi. Đối với cư dân vùng cao, ngựa từng giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, đi lại và sản xuất. Vì vậy, việc mua bán ngựa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn với một phần đời sống truyền thống của các cộng đồng miền núi.

Ẩm thực là màu sắc không thể thiếu của phiên chợ. Những chiếc chảo lớn nghi ngút khói tại khu bán thắng cố luôn thu hút sự chú ý của thực khách. Món ăn truyền thống của người Mông này thường được chế biến từ thịt và nội tạng ngựa, kết hợp với các loại gia vị đặc trưng như thảo quả, địa điền và rau thơm. Bên cạnh thắng cố còn có mèn mén làm từ ngô, phở chua, thịt lợn đen và rượu ngô Bản Phố. Những món ăn này phản ánh sự thích nghi của cư dân với điều kiện tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở vùng cao.

Gian hàng thổ cẩm ở chợ phiên Bắc Hà. Ảnh: Phương Anh / Cổng TTĐT huyện Bắc Hà, Lào Cai

Điều đáng chú ý là chợ phiên Bắc Hà còn mang ý nghĩa xã hội vượt ra ngoài hoạt động kinh tế. Đây là dịp để người dân thăm hỏi người quen, gặp gỡ bạn bè, trao đổi tin tức và tìm hiểu những câu chuyện từ các bản làng khác. Với nhiều người trẻ, xuống chợ cũng là cơ hội giao lưu, làm quen và tìm kiếm bạn đời. Không khí phiên chợ vì thế vừa náo nhiệt vừa mang tính cộng đồng sâu sắc.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch, chợ Bắc Hà ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sự xuất hiện của các gian hàng lưu niệm, hoạt động dịch vụ và lượng khách tham quan đông đảo đã làm thay đổi phần nào diện mạo phiên chợ. Tuy nhiên, sức hấp dẫn cốt lõi của nơi này vẫn nằm ở hoạt động sinh hoạt thường ngày của cư dân địa phương.

Chợ phiên Bắc Hà không phải một bảo tàng văn hóa được sắp đặt dành riêng cho du khách. Giá trị đặc biệt của nó nằm ở chỗ những tập quán, trang phục, món ăn và hoạt động giao thương vẫn hiện diện trong đời sống thực tế. Mỗi phiên chợ là một cuộc hội ngộ của nhiều cộng đồng, nơi bản sắc riêng được thể hiện nhưng cũng tạo nên sự gắn kết giữa những con người cùng sinh sống trên một vùng cao nguyên.

Đôi khi, muốn cảm nhận vẻ đẹp văn hóa Tây Bắc, người ta không nhất thiết phải tìm đến những lễ hội quy mô lớn hay nghi thức trang trọng. Chỉ cần dành một buổi sáng Chủ nhật ở chợ Bắc Hà, lắng nghe tiếng nói cười, ngắm những bộ váy áo rực rỡ và thưởng thức món ăn địa phương cũng đủ cảm nhận sức sống bền bỉ của văn hóa vùng cao.

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