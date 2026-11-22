Ngay từ sáng sớm, người Mông, Tày, Nùng, Dao… từ các bản làng xa gần đã nô nức về chợ. Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, bà con mang theo các sản vật địa phương như rau, củ, quả, mật ong, gạo, gà, vịt… để trao đổi, mua bán. Mỗi gian hàng, mỗi góc chợ đều mang đến nét riêng, tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống vùng cao.

Từ lâu, chợ phiên Bắc Hà không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa còn là không gian văn hóa đặc sắc, lưu giữ những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao và luôn được du khách quốc tế yêu thích.

Tranh thủ cắt tóc khi xuống chợ.

Mỗi phiên chợ không chỉ góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch còn là nơi hội tụ, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên "cao nguyên trắng".

Ở Bắc Hà có một loại hàng hóa "đặc biệt" đó là giống chó Bắc Hà - được mệnh danh "tứ đại quốc khuyển" của Việt Nam. Giá bán mỗi chú chó lai Bắc Hà dao động 500.000 - 700.000 đồng/con, chó thuần lông xù hoặc tướng đẹp có thể 2 - 3 triệu đồng, chó trưởng thành từ 3 - 7 triệu đồng.

Một trong những điểm hấp dẫn của chợ phiên Bắc Hà là khu ẩm thực truyền thống, nơi những nồi thắng cố nghi ngút khói, những món ăn dân dã mang hương vị núi rừng níu chân du khách.

Du khách lưu lại khoảnh khắc đẹp giữa chợ Bắc Hà.

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ phiên Bắc Hà vẫn giữ được nét mộc mạc, nguyên sơ và bản sắc riêng.

Những năm gần đây, chợ phiên Bắc Hà là nơi buôn bán hàng hóa, nông sản của người dân địa phương và là điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, Bắc Hà vẫn giữ được bản sắc chợ phiên truyền thống.

Các loài chim cảnh được quy tụ về đây tạo nên một khung cảnh thơ mộng với đặc trưng riêng của cao nguyên Bắc Hà.

Chính quyền địa phương và người dân nơi đây cùng nhau xây dựng hình ảnh “Chợ văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc”, khuyến khích bà con đồng bào các dân tộc thiểu số gìn giữ nghề thủ công, trang phục và ẩm thực truyền thống.