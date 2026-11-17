Giữa núi rừng Tây Bắc, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) nổi bật với không gian giao thương nhộn nhịp, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa và nhịp sống đặc trưng của các cộng đồng dân tộc vùng cao.

Nằm trên cao nguyên Bắc Hà, phiên chợ họp vào mỗi sáng Chủ nhật hằng tuần. Từ những bản làng xa, người dân vượt đường đèo, mang theo nông sản, gia súc và sản vật địa phương đến trao đổi, mua bán.

Ngoài hoạt động giao thương, phiên chợ còn là điểm hẹn quen thuộc để người dân gặp gỡ, thăm hỏi và giao lưu, những sinh hoạt bình dị ấy tạo nên sức sống riêng cho chợ phiên vùng cao.

Là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Mông, Tày, Dao, Nùng, Phù Lá…, Bắc Hà mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, được khắc họa rõ nét qua những bộ trang phục truyền thống hiện diện tại đây.

Những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu thu hút người dân và du khách, tạo nên không gian riêng chợ phiên Bắc Hà

Giữa dòng người đông đúc, phụ nữ Mông Hoa nổi bật với những chiếc váy xòe rộng, kết hợp nhiều mảng vải màu sắc, hoa văn thêu và kỹ thuật in sáp ong tạo nên nét trang trí đặc trưng.

Phụ nữ Dao thường mặc trang phục màu chàm, điểm xuyết họa tiết đỏ cùng những món đồ trang sức bạc. Trong khi đó, người Nùng Dín vẫn lưu giữ những bộ quần áo truyền thống với gam chàm đặc trưng.

Mỗi bộ trang phục đều mang dấu ấn văn hóa riêng, được thể hiện qua những hoa văn, kỹ thuật dệt và nghệ thuật trang trí vải được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh sắc màu trang phục truyền thống, các gian hàng nông sản cũng góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp với đủ loại sản vật địa phương như rau rừng, măng khô, mật ong, thảo quả, ngô và gia vị.

Đằng sau những sản vật mộc mạc là tập quán canh tác, kinh nghiệm sản xuất, cách khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên và tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Khu vực mua bán gia súc cũng mang nét đặc trưng riêng với sự góp mặt của ngựa, trâu, bò và lợn bản địa, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp qua những cuộc xem vật nuôi, trao đổi và mặc cả.

Từng giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, đi lại và sản xuất, ngựa không chỉ là vật nuôi mà còn gắn bó mật thiết với đời sống và tập quán sinh hoạt của cư dân miền núi.

Các gian hàng lưu niệm bày bán đa dạng sản phẩm thủ công và vật dụng mang họa tiết thổ cẩm, thu hút du khách

Ẩm thực cũng góp phần tạo nên nét riêng cho chợ phiên Bắc Hà. Tại khu bán thắng cố, những chiếc chảo lớn nghi ngút khói luôn thu hút thực khách bởi hương vị đặc trưng của món ăn vùng cao.

Thắng cố của người Mông được chế biến từ thịt, nội tạng ngựa cùng các loại gia vị đặc trưng như thảo quả, địa điền và rau thơm, tạo nên hương vị đậm đà mang bản sắc ẩm thực vùng cao.

Bên cạnh đó, chợ phiên còn có nhiều món đặc sản như mèn mén, phở chua, thịt lợn đen và rượu ngô Bản Phố, được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng.

Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ còn trở thành điểm hẹn cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ bạn bè, thăm hỏi người quen và chia sẻ những câu chuyện thường ngày từ các bản làng.

Với người trẻ, phiên chợ còn là dịp giao lưu, làm quen và tìm kiếm bạn đời góp phần duy trì những nét sinh hoạt cộng đồng và giá trị văn hóa xã hội trong đời sống vùng cao.

Cùng với sự phát triển du lịch, chợ phiên Bắc Hà ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước, kéo theo sự xuất hiện của các gian hàng lưu niệm và dịch vụ phục vụ tham quan.

Dù có thêm các hoạt động phục vụ du lịch, chợ phiên vẫn giữ sức hút từ nhịp sống thường ngày với sắc màu trang phục truyền thống, sản vật địa phương và những tập quán giao thương lâu đời.

Qua đó, màu sắc văn hóa tại chợ phiên Bắc Hà được lưu giữ tự nhiên trong nhịp sống thường ngày, nơi các cộng đồng gặp gỡ và duy trì sự gắn kết qua mỗi phiên chợ.

Một buổi sáng tại chợ phiên Bắc Hà, du khách có thể cảm nhận nét văn hóa Tây Bắc qua tiếng nói cười, sắc màu trang phục và hương vị ẩm thực đặc trưng của phiên chợ.