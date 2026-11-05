Cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Khu đô thị SBC Miền Trung

Dự án có tổng diện tích 55.455m2, do Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Đông Á Miền Trung làm nhà đầu tư. Qua rà soát, dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó, diện tích đất được phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất khoảng 49.436,4m2.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Đông Á Miền Trung có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, triển khai dự án theo đúng nội dung chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Các sở, ngành liên quan và UBND phường Điện Bàn Đông phối hợp giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.