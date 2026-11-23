Sáng 21-11, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Tại Điều 3, luật nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, đồng thời bổ sung ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Luật Nhà ở 2023 quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Trong quá trình áp dụng, một số chung cư xem hoạt động cho thuê ngắn ngày qua các nền tảng như Airbnb là sử dụng căn hộ sai mục đích. Quy định mới làm rõ việc cho thuê để lưu trú là một trường hợp ngoại lệ.

Bà Nguyễn Thương Hoài, người đang cho thuê căn hộ qua Airbnb tại TPHCM, cho biết một số chung cư từng treo biển thông báo cấm cho thuê lưu trú ngắn hạn, khiến chủ căn hộ gặp khó khăn khi đón khách. Bà kỳ vọng khi luật có hiệu lực, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành chung cư sẽ có căn cứ để áp dụng thống nhất.

Theo bà Hoài, một số chủ căn hộ và đơn vị khai thác đã đăng ký hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế và các thủ tục liên quan đến cư trú, an ninh trật tự.

Tuy nhiên, họ vẫn gặp vướng mắc khi kê khai, nộp thuế và hoàn thiện hồ sơ về an ninh trật tự. Do vậy, bà Hoài kiến nghị cơ quan chức năng sớm hướng dẫn cụ thể các thủ tục này để người dân thuận lợi thực hiện.