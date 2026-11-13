Cho ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, ngày 13/11 - ngày làm việc thứ 25, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội. Đây là ngày làm việc cuối cùng của Đợt 1, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ông Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại phiên họp buổi chiều, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968 tại Nghệ An.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, ông Hồ Sỹ Hùng đã có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây), trong đó từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2018 đến ngày 19/2/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2025, ông Hồ Sỹ Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 10/2025, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đầu tháng 11/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Sỹ Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Theo thông cáo, từ ngày 14 - 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục vào ngày 20 đến ngày 21/11 tại Nhà Quốc hội.