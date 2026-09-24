Cho ở nhờ và mượn điện thoại, chủ nhà bị trộm luôn xe SH

"Nuôi ong tay áo", phản bội lòng tốt của ân nhân

Theo cáo trạng, bị cáo Phan Văn Khải (SN 2005, trú phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) là lao động tự do, chưa có tiền án, tiền sự. Do có mối quan hệ quen biết từ trước, tối 25/4/2026, Khải đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại thôn Tây Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) để chơi và ở lại đây.

Thấy Khải không có điện thoại liên lạc, ông Hùng tốt bụng cho Khải mượn một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A31 để dùng tạm.

Quang cảnh phiên xét xử.

Tuy nhiên, đến khoảng 17h 20 phút ngày 29/4/2026, lợi dụng lúc gia đình ông Hùng đi vắng, Khải phát hiện chiếc xe mô tô Honda SH 150i (trị giá 60 triệu đồng) đang dựng ở sân, chìa khóa cắm sẵn ở ổ. Nảy sinh ý định bất chính, Khải lén lút dắt trộm chiếc xe, đồng thời "cuỗm" luôn chiếc điện thoại đang mượn rồi bỏ trốn vào Nam.

Dựng chuyện "ông ngoại mất" để lừa tiền dọc đường

Trên đường tẩu thoát, Khải ghé vào một cửa hàng tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) bán chiếc điện thoại với giá 400.000 đồng. Đến 22 giờ cùng ngày, khi đến địa phận thành phố Huế, do cần tiền tiêu xài, Khải ghé vào một quán nước gặp anh Nguyễn Đại M. N. để đặt vấn đề mượn tiền và để lại chiếc xe SH làm tin.

Tại đây, Khải nói dối hoàn cảnh rằng ông ngoại mất, đang trên đường về quê nhưng thiếu chi phí, đồng thời khẳng định đây là xe của "bà dì ở Hà Tĩnh", cam đoan không phải đồ trộm cắp.

Phiên xét xử được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tin tưởng hoàn cảnh, anh N. đồng ý cho Khải mượn 25 triệu đồng và giữ lại xe. Sau khi nhận tiền, Khải bắt xe khách trốn thẳng vào Thành phố Hồ Chí Minh ăn tiêu hết. Đến ngày 10/5/2026, sau khi bị cơ quan Công an triệu tập làm việc, Phan Văn Khải đã ra đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phan Văn Khải là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Về trách nhiệm dân sự, ông Nguyễn Văn Hùng đã nhận lại tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; riêng anh Nguyễn Đại M. N. yêu cầu Khải phải bồi thường số tiền 25 triệu đồng đã mượn trước đó.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Văn Khải 25 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.