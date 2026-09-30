'Chợ nổi' nhóm họp trên đường phố Bangkok giữa dòng nước lũ

Cứ thế, người bán bỏ thực phẩm tươi sống gồm cá, thịt, rau củ quả cùng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác trong thùng xốp hoặc nhựa hoặc nylon cột 2 đầu như chiếc thuyền, chằng bằng dây, đặt luôn trên mặt nước hoặc gác trên ghế, còn mình ngồi chôn chân trong nước hoặc đẩy, bê thùng rao dạo… chờ khách; trong khi người mua cũng lội bì bõm hoặc… chèo thuyền ra mua hàng!

"Chợ nổi" họp giữa dòng nước lũ

Nhộn nhịp nhất là dãy “chợ nổi” trước Trung tâm thương mại Pantip Plaza ở quận Bang Kapi có nhiều mặt hàng được tiểu thương tranh thủ dời ra mời chào, dù dưới chân nước ngập lên đến đầu gối. Lũ dâng khiến hàng loạt ôtô ở các chung cư bị ngập, không thể sử dụng, vì thế nhiều người cũng ngại ra ngoài. “Chợ nổi” được nhóm họp vì thế đã giúp kết nối mọi người lại với nhau, dù chỉ là lời thăm hỏi, động viên cũng khiến tất cả thấy ấm lòng. Tiếng rao hàng xôn xao cả một góc phố.

"Thuyền" rau củ được người bán đẩy theo dòng lũ

Đợt mưa lớn bất thường xảy ra vào hạ tuần tháng 9 này gây ngập lụt nghiêm trọng tại 41 tỉnh, thành ở Thái Lan, gồm cả thủ đô Bangkok, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Chính quyền Bangkok đã ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận. Theo các chuyên gia kinh tế, ước tính đợt lụt này khiến Thái Lan thiệt hại ít nhất 12 tỷ baht (tương đương hơn 320 triệu USD); gần 4.900 người đã phải sơ tán đến các khu tạm trú và khoảng 58.000 gia đình bị ảnh hưởng; trong đó Bangkok và các tỉnh miền Đông Thái Lan chịu nhiều tác động nhất, với Bangkok - nơi từng được xem là “Venice của phương Đông” có thể thiệt hại lên tới 7 tỷ baht. Dù tháng 9 là cao điểm mùa mưa ở xứ chùa vàng, nhưng một số người dân Bangkok cho biết năm nay lượng nước trút xuống nhiều hơn so với cùng kỳ những năm trước.