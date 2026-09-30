'Chợ nổi' bất ngờ xuất hiện ngay trên giao lộ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan

Bất chấp tình trạng ngập lụt, các tiểu thương từ chợ Bang Kapi đã dựng quầy hàng bên ngoài khu chợ để bán thực phẩm tươi sống, đồ khô, trái cây và các nguyên liệu khác cho những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhu yếu phẩm.

Người bán đặt hàng hóa lên thuyền hoặc thùng xốp rồi di chuyển trên mặt nước lũ để bán cho khách. Người mua cũng sử dụng thùng xốp đựng hàng khi lội qua vùng ngập, tạo nên khung cảnh giống một khu chợ nổi truyền thống.

Xem video người dân lội nước đi mua hàng nhu yếu phẩm trong chợ tạm Bang Kapi (nguồn: Thai Enquirer/X):

Chia sẻ với kênh Channel 8, một người mua hàng nói rằng anh sống gần nhà thờ Hồi giáo Hua Mak, cách khu chợ khoảng 1 km, nhưng phải mất hơn một giờ đi bộ mới đến nơi khi nước vẫn đang ở ngang eo. Anh mua nguyên liệu để nấu ăn tại nhà, đồng thời mua thêm một số mặt hàng để bán lại cho người dân trong khu vực mình sinh sống.

Theo người này, khu chợ ngày 29/9 nhộn nhịp hơn thường lệ. Trước khi xảy ra ngập lụt, các tiểu thương thường dọn hàng từ khoảng 8 giờ sáng, nhưng tình trạng hiện nay khiến họ tiếp tục buôn bán suốt cả ngày.

Một cư dân khác cho biết mực nước đã giảm so với ngày đầu tiên ngập lụt, khi nước dâng tới ngang ngực. Người này đã đi khoảng 4 km từ nhà đến chợ để mua thực phẩm.

Theo người mua hàng, giá cả hiện đã tăng gần gấp đôi so với bình thường. Tuy nhiên, anh cho rằng việc vận chuyển hàng hóa trở nên khó khăn trong điều kiện ngập lụt, trong khi một số loại thực phẩm cần đá để bảo quản, cũng là mặt hàng khó tìm mua vào thời điểm này.

Một người bán rau cho biết bà đã chuyển ra bán bên ngoài chợ Bang Kapi do khách hàng không thể tiếp cận khu vực chợ như bình thường. Bà cho hay việc buôn bán giữa dòng nước lũ là một trải nghiệm khác thường và dự đoán tình trạng ngập có thể kéo dài hơn một tuần.

Theo cập nhật về tình hình ngập lụt tại Bangkok, nước đang dần rút, song một số khu vực vẫn chịu ảnh hưởng do mực nước cao. 8 quận gồm Lat Krabang, Bang Kapi, Min Buri, Saphan Sung, Suan Luang, Bueng Kum, Khlong Sam Wa và Sai Mai vẫn bị ngập.

Mực nước tại các kênh Saen Saep và Lat Phrao vẫn ở mức cao trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác thoát nước. Một số khu vực ngoại ô, đặc biệt quanh Bang Phlat và Thawi Watthana, cũng đang được theo dõi do mực nước dâng cao.

Trong bối cảnh lũ lụt ảnh hưởng đến Bangkok và nhiều khu vực khác của Thái Lan, chính phủ Thái Lan đã cảnh báo các nhà bán lẻ không được tăng giá vô lý hoặc tích trữ hàng hóa thiết yếu. Những doanh nghiệp tăng giá không có lý do chính đáng có thể đối mặt với mức án tù lên tới 7 năm.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Ploythalay Laksamisaengchan đưa ra cảnh báo ngày 27/9, cho biết chính phủ đang theo dõi sát tình hình lũ lụt và chỉ đạo các cơ quan phối hợp triển khai công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bà nhấn mạnh nguồn cung thực phẩm, đồ gia dụng và các nhu yếu phẩm khác phải được đảm bảo đầy đủ. Các nhà bán lẻ cũng phải niêm yết giá hàng hóa và dịch vụ rõ ràng, chính xác và đầy đủ theo quy định pháp luật.

Theo Đạo luật về Giá cả Hàng hóa và Dịch vụ năm 1999, các doanh nghiệp bị cấm lợi dụng tình hình để tăng giá vô lý, tích trữ sản phẩm hoặc thực hiện các hành vi kinh doanh không công bằng.

Những trường hợp bị kết tội tăng giá không có lý do chính đáng có thể đối mặt với mức án tù tối đa 7 năm, phạt tiền lên tới 140.000 baht hoặc cả hai hình phạt. Chính phủ tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý ngay lập tức đối với những trường hợp vi phạm.