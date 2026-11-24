Khi hoàn thành, cầu Cành Nàng (tỉnh Thanh Hóa) sẽ kết nối giao thông vào trung tâm xã Bá Thước. Ảnh: Đình Minh

Nhịp cầu nối những bờ vui

Sau gần một năm thi công, cầu bê tông thay thế cầu treo xuống cấp tại thôn Mường Khoòng, xã Cổ Lũng đã hoàn thành phần cầu. Tuyến đường hai đầu dài khoảng 700m, hiện cơ bản hoàn thành đắp đất, khối lượng thi công đạt trên 90%. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao công trình trước ngày 30/11.

Gia đình chị Vi Thị Dung, trú thôn Mường Khoòng có 3 sào lúa nằm bên kia suối. Trước đây, mỗi chuyến gùi lúa chỉ vận chuyển được 15-20kg. Khi nước lớn, đi qua cầu treo cũng chỉ mang được 30-35kg mỗi gánh. Từ khi cầu cứng được xây dựng, gia đình chị đã đầu tư mua xe lôi để vận chuyển phân bón, nông sản, chờ ngày công trình hoàn thành để giảm sức lao động.

Ông Bùi Văn Dự - Trưởng thôn Mường Khoòng cho biết: Toàn thôn có gần 300 hộ với 1.150 nhân khẩu. Trước đây, cầu treo bắc qua suối Nủa xuống cấp, hư hỏng nặng khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. “Khi cầu mới hoàn thành, không chỉ giúp kết nối giao thông với các thôn Hiêu, Đốc, mà còn tạo điều kiện để người dân vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện cơ giới, giúp giao thương tốt hơn”, ông Dự chia sẻ.

Cũng tại miền núi Thanh Hóa, dự án cầu trung tâm đô thị Cành Nàng bắc qua sông Mã và tuyến đường nối đường tránh thôn Cành Nàng với đường tỉnh 523D, xã Bá Thước đang được tập trung thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 213 tỷ đồng, khởi công năm 2023, đến nay đạt hơn 86% khối lượng. Khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối 637 hộ dân với 2.162 nhân khẩu thôn Tân Lập với trung tâm xã.

Ông Trương Văn Khang, người kinh doanh tạp hóa tại thôn Tân Lập cho biết: Trước đây, mỗi lần đến trung tâm Cành Nàng lấy hàng, ông phải đi thêm hơn 3km do cầu hiện nằm ở cuối thôn. Khi cầu mới hoàn thành, quãng đường từ nhà đến trung tâm xã sẽ rút ngắn còn khoảng 1km. Công trình tạo thuận lợi cho việc vận chuyển mía, sắn nguyên liệu của người dân đến các nhà máy tiêu thụ.

Mở rộng kết nối vùng cao

Trong khi một số địa phương đã có công trình cầu mới đang được xây dựng, tại nhiều khu dân cư khác, người dân vẫn phải qua sông bằng đò ngang, đối mặt với không ít khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Tại bến đò Phú Xuân, xã Phú Xuân, con đò vẫn đều đặn đưa người và phương tiện qua sông Mã. Đây là tuyến giao thông kết nối các bản Giá, Vui, Mí, Bá và khu dân cư Sa Lắng của bản Éo với trung tâm xã. Nhiều năm qua, gần 600 hộ dân với khoảng 3.500 nhân khẩu ở khu vực bờ tả sông Mã vẫn phải phụ thuộc vào những chuyến đò. Trong đó, gần 200 học sinh hằng ngày phải qua sông đến trường.

Chị Vi Thị Huyền, người dân bản Giá cho biết: Mỗi ngày, gia đình qua sông khoảng 3-4 lần, phát sinh nhiều chi phí và nông sản, hàng hóa đi qua đò cũng gặp bất tiện. Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến việc đi lại càng khó khăn. “Người dân mong có một cây cầu từ lâu lắm rồi. Không có cầu, muốn đi chợ, làm việc hay đưa con đi học đều phải chờ đò. Có hôm không có tiền thì đành ở nhà, không dám qua sông”- chị Huyền chia sẻ.

Mong mỏi tưởng chừng xa vời của chị Huyền mới đây, đã dần trở thành hiện thực khi cầu bản Vui, xã Phú Xuân được đưa vào danh mục 26 cầu dân sinh đầu tư giai đoạn 2026-2028. Ông Phạm Quốc Thịnh - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chính quyền và người dân địa phương rất phấn khởi khi công trình được quyết định chủ trương đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, giúp kết nối các khu dân cư với trung tâm xã, đặc biệt tạo điều kiện đi học an toàn cho gần 200 học sinh.

Theo ông Thịnh, diện tích dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 1ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất sản xuất tại khu vực đường dẫn lên cầu. Địa phương đã rà soát hiện trạng, vận động người dân phối hợp giải phóng mặt bằng. Khi dự án được phê duyệt đầu tư, xã dự kiến hoàn thành công tác này trong khoảng nửa tháng.

Tại xã Thiết Ống, dự án cầu Thiết Giang cũng được người dân mong chờ. Hiện hơn 60 học sinh ở phía bờ tả sông Mã thuộc thôn Thiết Giang vẫn phải đi đò mỗi ngày để đến trường. Việc qua lại phụ thuộc vào những chuyến đò, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ. Anh Phạm Văn Thiệp - trú thôn Thiết Giang cho biết: Thời điểm gia đình xây nhà, hết 150 triệu đồng, lúc ấy, nếu có cầu, chi phí có thể giảm khoảng 50 triệu đồng do việc vận chuyển vật liệu thuận lợi hơn.

Theo bà Trương Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Thiết Ống, dự án cầu Thiết Giang có tổng mức đầu tư khoảng 138 tỷ đồng, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 3/7. Hiện các đơn vị liên quan đang tích cực khảo sát, phối hợp chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai công trình.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, 26 cầu dân sinh được đầu tư tại các xã miền núi với tổng mức đầu tư mỗi dự án từ 4,7 - 138 tỷ đồng. Các công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028 do Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông làm chủ đầu tư. Danh mục trải rộng tại các địa bàn miền núi như Na Mèo, Phú Xuân, Thiết Ống, Quý Lương, Yên Khương, Pù Luông, Trung Lý, Tam Chung, Bát Mọt và Quan Sơn.