'Chợ nhân ái' - Lan tỏa yêu thương, hỗ trợ các hộ nghèo
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), sáng 14/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Chiềng Sơn tổ chức chương trình “Chợ nhân ái”, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Với 6 gian hàng miễn phí, chương trình cung cấp các mặt hàng gia dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, như: Dầu ăn, gạo, mỳ chính, mỳ tôm, bánh kẹo, chăn ấm, quần áo… Tham gia "Chợ nhân ái", 224 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn thuộc các bản, tiểu khu của xã Chiềng Sơn được trao phiếu đổi hàng, trực tiếp lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình.
Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi được trên 10 tỷ đồng xã hội hóa để thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, trong đó tổ chức được phiên chợ không đồng cho hàng ngàn hộ dân ở các xã khó khăn trong tỉnh.
“Chợ nhân ái” được tổ chức tại Chiềng Sơn là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/-cho-nhan-ai-lan-toa-yeu-thuong-ho-tro-cac-ho-ngheo-cXE3Io6vg.html