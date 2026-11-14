'Chợ nhân ái' - Lan tỏa yêu thương, hỗ trợ các hộ nghèo

Toàn cảnh "Chợ nhân ái" tại xã Chiềng Sơn

Nhân dân xã Chiềng Sơn đến tham gia phiên "Chợ nhân ái" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tổ chức

Các hộ dân xã Chiềng Sơn đến nhận phiếu đổi hàng tại "Chợ nhân ái"

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hàng cho hộ nghèo tại "Chợ nhân ái".

Với 6 gian hàng miễn phí, chương trình cung cấp các mặt hàng gia dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, như: Dầu ăn, gạo, mỳ chính, mỳ tôm, bánh kẹo, chăn ấm, quần áo… Tham gia "Chợ nhân ái", 224 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn thuộc các bản, tiểu khu của xã Chiềng Sơn được trao phiếu đổi hàng, trực tiếp lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Các hộ nghèo xã Chiềng Sơn tham gia "Chợ nhân ái" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tổ chức

Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi được trên 10 tỷ đồng xã hội hóa để thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, trong đó tổ chức được phiên chợ không đồng cho hàng ngàn hộ dân ở các xã khó khăn trong tỉnh.

“Chợ nhân ái” được tổ chức tại Chiềng Sơn là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương./.