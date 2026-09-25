Chó nhà tấn công người đàn ông nằm liệt giường

Ngày 25/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.K (76 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng bị thương nặng.

Ông K.đã bị liệt khoảng 6 năm và phần lớn thời gian nằm tại giường. Ông bị chó tấn công ngay khi đang nằm, gần như không có khả năng tự vệ.

ThS.BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết lực cắn và giằng xé của con chó khiến cẳng tay trái của bệnh nhân bị lóc da kéo dài khoảng 20-25cm, từ khuỷu xuống gần cổ tay, rộng nhất khoảng 10cm.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Người bệnh được sơ cứu, làm sạch, cắt lọc tổ chức tổn thương và xử trí vết thương. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm của ông K. giảm, các bác sĩ tiếp tục làm sạch và khâu thưa từng bước để thu nhỏ diện tích vết thương. Người bệnh đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại và điều trị chuyên khoa.

Răng chó cùng lực cắn, nghiền và giằng có thể gây tổn thương rộng hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Một vết cắn có thể đi kèm dập nát phần mềm, tổn thương gân, mạch máu, thần kinh; trường hợp nặng có thể gây lóc da diện rộng hoặc gãy xương. Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm trùng cũng cần đặc biệt lưu ý.

Với những vết cắn sâu và phức tạp, xử trí ban đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Vết thương cần được làm sạch, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí phù hợp. Không phải mọi vết chó cắn đều cần khâu kín ngay; với vết thương nhiễm bẩn, dập nát hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ có thể lựa chọn để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng vết thương tùy từng trường hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo, chó nuôi cần được quản lý và tiêm phòng dại đầy đủ. Khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng, không tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng các chất không rõ nguồn gốc, sau đó đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá tổn thương, dự phòng uốn ván và bệnh dại theo chỉ định.