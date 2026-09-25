Chó nhà cắn chủ khiến cụ bà 73 tuổi gãy hở xương, cụ ông 76 tuổi lóc da 25 cm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai người cao tuổi bị chó cắn với tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo, bên cạnh nguy cơ bệnh dại, lực cắn và giằng xé của chó có thể gây tổn thương sâu đến xương, gân, mạch máu, thần kinh và phần mềm, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Chó mẹ bất ngờ tấn công chủ, cụ bà 73 tuổi gãy hở xương

BSCKII Vũ Giang An, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình cho biết, bệnh nhân đầu tiên là nữ, 73 tuổi, ở Hà Nội, bị chính chó nhà tấn công.

Gia đình bệnh nhân nuôi hai con chó, mỗi con nặng khoảng 20 kg và vừa sinh con. Trong lúc dọn dẹp, người phụ nữ tác động vào khu vực chó con, chó mẹ bất ngờ lao vào tấn công.

Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng có hơn 10 vết thương do chó cắn ở nhiều vị trí trên cơ thể. Riêng vùng cánh tay, cẳng tay và bàn tay trái có khoảng 7 vết thương; ngoài ra còn các vết thương lớn ở vùng mông phải và gối phải.

Đáng chú ý, một vết cắn ở cẳng tay gây tổn thương sâu, dẫn đến gãy hở xương quay. Ảnh: BVCC

“Đây là trường hợp nặng. Người bệnh không chỉ có nhiều vết thương phần mềm mà tổn thương còn sâu đến mức gây gãy xương hở. Với những trường hợp như vậy, cần đánh giá như một chấn thương thực sự, từ tình trạng mất máu, nguy cơ sốc đến tổn thương mạch máu, xương và phần mềm”, bác sĩ An cho biết.

Bệnh nhân được tiêm dự phòng bệnh dại, điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương. Do các vết thương bị nhiễm bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ không đóng kín ngay toàn bộ mà tiếp tục theo dõi, thay băng và kiểm soát tình trạng viêm nhiễm.

Bị chó cắn khi đang nằm trên giường, lóc da cẳng tay 25 cm

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.T.K., 76 tuổi, ở Hà Nội. Người bệnh đã bị liệt khoảng 6 năm, phần lớn thời gian nằm tại giường và bị chó tấn công ngay khi đang nằm.

ThS.BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa cho biết, lực cắn và giằng xé khiến cẳng tay trái của bệnh nhân bị lóc da trên diện rộng.

Toàn bộ da và lớp mỡ dưới da bị bóc khỏi tổ chức bên dưới, để lộ lớp cân cơ. Vùng lóc da dài khoảng 20–25 cm, kéo từ khuỷu xuống gần cổ tay, chỗ rộng nhất khoảng 10 cm. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được sơ cứu, làm sạch và cắt lọc tổ chức tổn thương. Những ngày đầu, vùng tổn thương sưng nề, tấy đỏ. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm giảm, các bác sĩ tiếp tục làm sạch và khâu thưa từng bước nhằm thu nhỏ diện tích vết thương.

Người bệnh đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại và điều trị chuyên khoa.

“Vết thương do động vật cắn thuộc nhóm vết thương nhiễm bẩn. Khi răng chó xuyên qua da và phần mềm, vi khuẩn có thể theo vết cắn đi sâu vào tổ chức. Với những vết cắn sâu, dập nát, lóc da hoặc tổn thương đến gân, khớp, xương, nguy cơ nhiễm trùng càng cần được lưu ý”, bác sĩ Thành nói.

Vết chó cắn có thể gây tổn thương sâu hơn nhiều lần

Theo các bác sĩ, hai trường hợp trên cho thấy chó cắn không đơn thuần là những vết thương ngoài da.

Lực cắn, nghiền và giằng của chó có thể gây dập nát phần mềm, tổn thương gân, mạch máu, thần kinh; trường hợp nặng có thể lóc da diện rộng hoặc gãy xương. Vết thương càng sâu, dập nát và nhiễm bẩn thì nguy cơ nhiễm trùng càng cao.

Bác sĩ An cho rằng, với vết chó cắn sâu và phức tạp, xử trí ban đầu có ý nghĩa quan trọng. Vết thương cần được làm sạch, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí phù hợp.

Không phải mọi vết chó cắn đều được khâu kín ngay. Với những vết thương nhiễm bẩn, dập nát hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ có thể để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng vết thương tùy tình trạng cụ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần quản lý chó nuôi, tiêm phòng dại đầy đủ và đặc biệt thận trọng khi tiếp cận chó mẹ đang nuôi con. Ảnh: BVCC

Gia đình có người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế khả năng vận động cũng cần kiểm soát việc tiếp xúc với vật nuôi, bởi những người này có thể khó tự bảo vệ khi bị chó tấn công.

Khi bị chó cắn, cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng, không tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng các chất không rõ nguồn gốc, sau đó đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá tổn thương, dự phòng uốn ván và bệnh dại theo chỉ định.

Đặc biệt, nếu vết cắn rộng hoặc sâu, chảy máu nhiều, lóc da, biến dạng chi, đau nhiều, hạn chế hoặc mất vận động, tê bì, đầu chi nhợt hoặc lạnh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế sớm vì có thể kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, gân hoặc xương.