Phát hiện hai nhóm đánh bạc tại nhà dân

Ngày 18-11, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đánh bạc dưới hình thức chơi sâm và ba cây tại xã Hồng Vân.

Trước đó, chiều 13-11-2026, Công an xã Hồng Vân phát hiện hai nhóm đang đánh bạc tại nhà ông N.H.Đ (sinh năm 1967, trú tại thôn Dương Tảo, xã Hồng Vân).

Nhóm thứ nhất gồm 5 người, cùng trú tại xã Hồng Vân, tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi sâm. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 6 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 2 triệu đồng trên người các đối tượng và một bộ bài tú lơ khơ 52 lá.

Công an xã Hồng Vân phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đánh bạc tại nhà một người dân. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại bàn thứ hai, công an phát hiện 6 người chơi ba cây, trong đó 5 người trú tại xã Hồng Vân, một người trú tại xã Thường Tín. Tang vật thu giữ gồm hơn 29 triệu đồng trên chiếu bạc và một bộ bài tú lơ khơ 52 lá.

Tổng số tiền thu giữ trên hai chiếu bạc là hơn 35 triệu đồng, chưa kể khoản tiền phát hiện trên người các đối tượng thuộc nhóm chơi sâm.

Qua xác minh, ông N.H.Đ khai nhận là chủ nhà, đã đồng ý cho các đối tượng sử dụng địa điểm và chuẩn bị công cụ phục vụ việc đánh bạc.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý ông Đ về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự; 11 người còn lại bị xem xét xử lý về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đặt ra câu hỏi: Chủ nhà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nào? Việc không trực tiếp đánh bạc hoặc không thu tiền của người chơi có đồng nghĩa được miễn trách nhiệm hay không?

Trách nhiệm pháp lý của người đánh bạc và chủ nhà

Theo luật sư Trịnh Nam Ninh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cần phân biệt hành vi trực tiếp đánh bạc với hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đây là những hành vi có dấu hiệu pháp lý khác nhau, được quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định, người đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng thuộc những trường hợp luật định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với vụ việc tại xã Hồng Vân, lực lượng chức năng thu giữ hơn 6 triệu đồng trên chiếu bạc chơi sâm và hơn 29 triệu đồng tại chiếu bạc chơi ba cây. Tuy nhiên, để xác định trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra phải làm rõ số tiền thực tế dùng để đánh bạc và hành vi cụ thể của từng người.

Luật sư Trịnh Nam Ninh lưu ý, không phải toàn bộ tiền thu giữ trên người các đối tượng đều mặc nhiên được tính là tiền dùng để đánh bạc. Việc xác định phải căn cứ vào mục đích sử dụng và mối liên hệ của khoản tiền với hoạt động đánh bạc.

Đối với người tổ chức hoặc cung cấp địa điểm, Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”.

Theo đó, một trong những trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự là sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, với tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên; hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc, với tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc đạt mức này.

Người phạm tội thuộc khung cơ bản có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Những trường hợp có tình tiết tăng nặng có thể phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn.

Theo luật sư Trịnh Nam Ninh, trách nhiệm của chủ nhà không nhất thiết phụ thuộc vào việc người đó có trực tiếp tham gia đánh bạc hay không. Nếu biết rõ việc đánh bạc trái phép, cố ý cung cấp địa điểm và hành vi đáp ứng các điều kiện luật định, chủ nhà vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với vụ việc tại xã Hồng Vân, việc ông N.H.Đ khai nhận đã đồng ý cho sử dụng nhà và chuẩn bị công cụ phục vụ đánh bạc là những tình tiết cần làm rõ. Ngoài ra, số người tham gia, số chiếu bạc và số tiền dùng để đánh bạc cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định trách nhiệm.

Tuy nhiên, không thể mặc nhiên kết luận một người phạm tội chỉ vì tại nhà họ xảy ra hoạt động đánh bạc. Cơ quan chức năng phải xác minh người đó có biết, có đồng ý hoặc chủ động tạo điều kiện cho hoạt động đánh bạc hay không.

Một vấn đề khác là trường hợp chủ nhà không thu tiền của người đánh bạc. Pháp luật không quy định mọi trường hợp tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đều phải có khoản tiền thu lợi bất chính mới cấu thành tội phạm.

Nếu chủ nhà cố ý cho sử dụng địa điểm để đánh bạc và đáp ứng điều kiện về số người, số chiếu bạc, giá trị tiền hoặc hiện vật theo Điều 322, hành vi vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù người đó không trực tiếp tham gia hoặc không thu tiền.

Ngược lại, nếu chủ nhà không biết việc đánh bạc, không đồng ý cho sử dụng địa điểm hoặc không cố ý tạo điều kiện, cần làm rõ các tình tiết trước khi xem xét trách nhiệm.

Đối với người trực tiếp đánh bạc, không thể chỉ dựa vào sự có mặt tại địa điểm để mặc nhiên kết luận phạm tội. Trách nhiệm phải được xác định trên cơ sở hành vi và chứng cứ cụ thể.

Từ vụ việc tại xã Hồng Vân có thể thấy, ranh giới giữa việc cho người khác tụ tập tại nhà và hành vi gá bạc phụ thuộc vào nhận thức, hành vi thực tế của chủ nhà cùng các điều kiện pháp luật quy định. Việc cho mượn địa điểm, chuẩn bị công cụ hoặc tạo điều kiện để người khác đánh bạc trái phép có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, ngay cả khi chủ nhà không trực tiếp tham gia chơi bạc.