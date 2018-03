Chờ ngủ say, vợ dùng dây siết cổ chồng đến chết

Thừa lúc chồng ngủ say, người vợ trẻ ở Cà Mau đã dùng dây siết cổ, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi can Nguyễn Hằng Ni tại cơ quan điều tra - Ảnh: H.G

Chiều 26/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tạm giữ nghi can Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Trần Quốc Lộ (40 tuổi, chồng của Ni).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh Lộ đi nhậu về thì giữa hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Sau đó, anh Lộ ra võng ngủ. Thừa lúc chồng ngủ say, Ni lấy dây trói tay, rồi dùng dây siết cổ anh Lộ, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Ni đến cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng anh Lộ, chị Ni thường xuyên mâu thuẫn và chị Ni bị anh Lộ đánh nhiều lần.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia Minh