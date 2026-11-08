'Chó nghiệp vụ' xuất hiện trong các trường học Nhật Bản

Cách tiếp cận này thúc đẩy sự ổn định cảm xúc và giao tiếp trong trường học bằng cách cho phép động vật và học sinh sống cũng như tương tác cùng nhau.

Trong khi việc nuôi thỏ và gà trong chuồng trại trường học trước đây đã biến mất do lo ngại về các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, thì các chương trình cho phép chó và học sinh gắn bó đang dần phổ biến trong các trường học. Theo Nikkei (Nhật Bản) thì số lượng 'chó trường học' sống cùng học sinh và đóng vai trò hỗ trợ tinh thần đang tăng lên ở một số trường học Nhật Bản.

Tại trường THCS Irifune thuộc thành phố Urayasu, tỉnh Chiba, một chú chó Labrador Retriever tên là "Dolce" sống cùng các em học sinh. Giờ ra chơi, học sinh thường tụ tập quanh Dolce để trò chuyện và chơi đùa cùng nhau. Các em thậm chí còn chơi đùa với Dolce, nhờ chú chó học bài hộ hoặc luyện tập cho các ngày hội thể thao.

Dolce ban đầu được nuôi dưỡng để trở thành chó dẫn đường cho người khiếm thị, nhưng sau đó được huấn luyện thành 'chó trường học' thông qua 'Hiệp hội Chó Trường học Nhật Bản', một tổ chức chuyên cung cấp chó cho các trường học. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cần thiết để đảm bảo an toàn khi tương tác giữa chó và học sinh, chú chó đã sống tại nhà Hiệu trưởng Koichiro Ochiai và đến trường cùng hiệu trưởng mỗi ngày kể từ tháng Tư.

Vai trò của Dolce tại trường không chỉ dừng lại ở việc chơi đùa với học sinh. Chú chó còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh và giáo viên ổn định tinh thần, giúp họ thích nghi với cuộc sống học đường. Hiệu trưởng Ochiai chia sẻ: "Ước muốn lớn nhất của tôi là tất cả học sinh, kể cả những em không muốn đến trường, đều cảm thấy muốn đến trường nhờ sự hiện diện của Dolce".

Tại Nhật Bản, giáo dục liên quan đến tiếp xúc với động vật trước đây chủ yếu được thực hiện ở các trường tiểu học, nơi thỏ và gà được nuôi trong chuồng trại trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, khi mối lo ngại về các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người ngày càng tăng, việc nuôi động vật trong trường học dần dần giảm đi. Theo Sở Giáo dục thành phố Chiba, trong khi các trường học trong quận từng nuôi tới 500 con thỏ, thì từ năm 2014 đến nay không còn con thỏ nào được nuôi trong trường học nữa.

Tuy nhiên, gần đây, các trường hợp nuôi động vật trong trường học đang xuất hiện trở lại khi nhận thức lan rộng rằng tương tác với động vật giúp thúc đẩy tính tự lập và sự đồng cảm của học sinh đối với người khác, cũng như làm sống động lại giao tiếp trong trường học. Đặc biệt, 'chó trường học' khác biệt so với các hoạt động chăn nuôi truyền thống ở chỗ chúng cung cấp sự hỗ trợ về mặt cảm xúc thông qua tương tác hàng ngày với học sinh.

Theo 'Hiệp hội Chó Trường học Nhật Bản', hiện có 5 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chó trường học. Các chương trình 'chó trường học' đến thăm thường xuyên cũng đang được thực hiện tại 19 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thậm chí có báo cáo về trường hợp học sinh quay lại trường chỉ để gặp chó trường của mình.

Chương trình chó nghiệp vụ của trường cũng tôn trọng sự lựa chọn của những học sinh không muốn tiếp xúc với động vật. Những học sinh không thích chó có thể giữ khoảng cách với những chú chó của trường khi chúng đến thăm lớp học bằng cách giao tiếp với giáo viên hoặc bạn bè.

Một quan chức của hiệp hội giải thích: "Chương trình này cũng tạo cơ hội để học cách tương tác với chó hỗ trợ và cách giữ khoảng cách khi học sinh muốn giữ khoảng cách với chó dẫn đường".